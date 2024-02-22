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رئيسا الجزائر وموريتانيا يدشنان معبرين حدوديين ويعطيان إشارة البدء بمشروعي طريق ومنطقة حرة

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 22 ـ 2 (كونا) -- دشن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس معبرين حدوديين كما وضعا حجر الأساس لمشروع منطقة حرة وأعطيا إشارة انطلاق مشروع طريق "استراتيجي" يربط بين مدينتي (تندوف) و(الزويرات) في بلديهما.
وأكد تبون من ولاية (تندوف) جنوبي الجزائر حيث كان برفقة الرئيس الموريتاني "ضرورة المرور إلى السرعة القصوى" في إنجاز مشروع طريق (تندوف -الزويرات) الرابط بين الجزائر وموريتانيا من خلال اعتماد نظام "العمل دون انقطاع" مضيفا أن "إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة" للتعاون بين البلدين.
بدوره أعرب الرئيس الموريتاني عن شكره للرئيس الجزائري على التزامه بتنفيذ "المشروع الحيوي" طريق (تندوف - الزويرات)" مباركا للبلدين هذا "الإنجاز المهم".
ومن المقرر أن يمتد هذا الطريق مسافة 840 كيلومترا وستنجزه مؤسسات جزائرية وتم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع على هامش زيارة دولة قام بها الرئيس الموريتاني للجزائر بدعوة من الرئيس تبون في ديسمبر 2021.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن "الشروع في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي يعكس مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين الجزائر وموريتانيا" ومن شأنه فتح محاور طرق دولية مهمة والسماح للجزائريين بالولوج إلى الأسواق الإفريقية مرورا بموريتانيا.
وأضاف البيان أن المشروع سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي في الجزائر وموريتانيا وتنشيط الحركة الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية بينهما.
يذكر أن تبون استقبل ولد الشيخ الغزواني بمطار (تندوف) جنوبي الجزائر في وقت سابق من اليوم حيث أجريا مباحثا ثنائية بالقاعة الشرفية للمطار قبل أن يتوجها لتدشين ووضع حجر الأساس للمشروعات "الاستراتيجية" المشتركة بين بلديهما بهذه المنطقة الحدودية. (النهاية)

م ر / م ع ع




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