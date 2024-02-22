رئيسا الجزائر وموريتانيا يدشنان معبرين حدوديين ويعطيان إشارة البدء بمشروعي طريق ومنطقة حرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 22 ـ 2 (كونا) -- دشن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الخميس معبرين حدوديين كما وضعا حجر الأساس لمشروع منطقة حرة وأعطيا إشارة انطلاق مشروع طريق "استراتيجي" يربط بين مدينتي (تندوف) و(الزويرات) في بلديهما.
وأكد تبون من ولاية (تندوف) جنوبي الجزائر حيث كان برفقة الرئيس الموريتاني "ضرورة المرور إلى السرعة القصوى" في إنجاز مشروع طريق (تندوف -الزويرات) الرابط بين الجزائر وموريتانيا من خلال اعتماد نظام "العمل دون انقطاع" مضيفا أن "إنجاز هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة" للتعاون بين البلدين.
بدوره أعرب الرئيس الموريتاني عن شكره للرئيس الجزائري على التزامه بتنفيذ "المشروع الحيوي" طريق (تندوف - الزويرات)" مباركا للبلدين هذا "الإنجاز المهم".
ومن المقرر أن يمتد هذا الطريق مسافة 840 كيلومترا وستنجزه مؤسسات جزائرية وتم التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع على هامش زيارة دولة قام بها الرئيس الموريتاني للجزائر بدعوة من الرئيس تبون في ديسمبر 2021.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن "الشروع في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي يعكس مرحلة جديدة في العلاقات التاريخية بين الجزائر وموريتانيا" ومن شأنه فتح محاور طرق دولية مهمة والسماح للجزائريين بالولوج إلى الأسواق الإفريقية مرورا بموريتانيا.
وأضاف البيان أن المشروع سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الاقتصادي في الجزائر وموريتانيا وتنشيط الحركة الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية بينهما.
يذكر أن تبون استقبل ولد الشيخ الغزواني بمطار (تندوف) جنوبي الجزائر في وقت سابق من اليوم حيث أجريا مباحثا ثنائية بالقاعة الشرفية للمطار قبل أن يتوجها لتدشين ووضع حجر الأساس للمشروعات "الاستراتيجية" المشتركة بين بلديهما بهذه المنطقة الحدودية. (النهاية)
م ر / م ع ع
MENAFN22022024000071011013ID1107888356
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