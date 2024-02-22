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مديرة (أونروا) في لبنان: لا خطة بديلة إذا تمسكت الدول بتعليق التمويل

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 2 (كونا) -- قالت مديرة مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس إن الوكالة ليست لديها "خطة بديلة" لما بعد يوليو المقبل في حال تمسكت الدول المانحة بتعليق عملية تمويلها.
وأضافت كلاوس في بيان أن الوكالة تتمنى إعادة التمويل لكي لا تواجه مشكلة ولكي تستمر في تقديم خدماتها بدون انقطاع.
وأشارت إلى أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها الحلول محل الوكالة وسد الفجوة".
وتدير (أونروا) 12 مخيما للاجئين في لبنان وكانت 16 دولة علقت تمويلها للوكالة في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة بعد اتهام الكيان الإسرائيلي المحتل موظفين تابعين للوكالة بالمشاركة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م ع ع




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