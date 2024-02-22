مديرة (أونروا) في لبنان: لا خطة بديلة إذا تمسكت الدول بتعليق التمويل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 22 - 2 (كونا) -- قالت مديرة مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس إن الوكالة ليست لديها "خطة بديلة" لما بعد يوليو المقبل في حال تمسكت الدول المانحة بتعليق عملية تمويلها.
وأضافت كلاوس في بيان أن الوكالة تتمنى إعادة التمويل لكي لا تواجه مشكلة ولكي تستمر في تقديم خدماتها بدون انقطاع.
وأشارت إلى أنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن وكالات أخرى يمكنها الحلول محل الوكالة وسد الفجوة".
وتدير (أونروا) 12 مخيما للاجئين في لبنان وكانت 16 دولة علقت تمويلها للوكالة في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة بعد اتهام الكيان الإسرائيلي المحتل موظفين تابعين للوكالة بالمشاركة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / م ع ع
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