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إصابة 33 شخصا في إعصار بإندونيسيا

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 22 - 2 (كونا) -- قال مسؤولون حكوميون اليوم الخميس إن إندونيسيا ضربها "إعصار على نطاق لم يسبق له مثيل" في بلدة (سوميدانج) بمقاطعة (جاوا الغربية) أمس الأربعاء ما أدى إلى إصابة 33 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني والممتلكات.
وقالت عالمة المناخ في هيئة الأبحاث الحكومية للمناخ إرما يوليهاستين في منشور على منصة (إكس) إن "الرياح كانت قوية بما يكفي لاعتبارها إعصارا" كاشفة عن اعتقادها بأن سرعة الرياح بلغت عتبة 65 كيلومترا في الساعة.
وأضافت يوليهاستين أن "الإعصار" استمر حوالي 20 دقيقة مفيدة بأن السلطات ستعيد تقييم "الإعصار" وتحقق فيه موضحة أنه يشبه نوع الرياح العنيفة التي تحدث غالبا في نصف الكرة الشمالي.
ومع ذلك قال مجلس الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسي في بيان إن "الرياح لم تصل إلى حد تسميتها بالإعصار".
وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية في بيان منفصل إن المصابين لحقت بهم "جروح طفيفة".
وفي مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي اقتلعت الرياح أسطح أحد المصانع وشوهدت تطاير أسقف المنازل وبعض الحطام في الهواء وسقوط الأشجار وأسلاك الكهرباء على قارعة الطريق مع صراخ السكان ما تسبب في حالة ذعر واسعة.
يذكر أن أقوى رياح سابقة ضربت إندونيسيا في بلدة (سيمينيان) بمحافظة (باندونغ) في مقاطعة (جاوا الغربية) عام 2021 عندما تم تسجيل رياح سرعتها 56 كيلومترا في الساعة. (النهاية)

ع ا ب / م ع ع




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