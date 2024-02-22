فرنسا وقطر تؤكدان التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 22 - 2 (كونا) -- أكدت فرنسا وقطر اليوم الخميس "التقارب الاستراتيجي" بينهما والتزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد العطية في العاصمة باريس.
ونقل البيان عن الوزيرين ترحيبهما "بالديناميكية الإيجابية للعلاقة الدفاعية" بين بلديهما مؤكدين مجددا رغبتهما في "تعميق الشراكة الفرنسية القطرية على المستويين التشغيلي والصناعي".
وأوضح البيان أن هذا اللقاء أكد "التقارب الاستراتيجي" بين البلدين والتزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشاد الوزير ليكورنو في هذا السياق بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ودعمها لتقديم المساعدات الإنسانية في سياق العدوان الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل ضد قطاع غزة.
كما اتفق الوزيران على "مواصلة تبادلاتهما لصالح المبادرات المشتركة في المنطقة وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما".
ومن هذا المنطلق وقعت المديرية العامة للتسليح الفرنسية مع وزارة الدفاع القطرية في نهاية المباحثات على تفويض (اختصاصات) لإنشاء لجنة توجيهية تهدف إلى "زيادة وتسهيل التعاون الدفاعي على الجانب الصناعي" بين البلدين. (النهاية)
م ع / م ع ع
MENAFN22022024000071011013ID1107888353
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