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فرنسا وقطر تؤكدان التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 22 - 2 (كونا) -- أكدت فرنسا وقطر اليوم الخميس "التقارب الاستراتيجي" بينهما والتزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد العطية في العاصمة باريس.
ونقل البيان عن الوزيرين ترحيبهما "بالديناميكية الإيجابية للعلاقة الدفاعية" بين بلديهما مؤكدين مجددا رغبتهما في "تعميق الشراكة الفرنسية القطرية على المستويين التشغيلي والصناعي".
وأوضح البيان أن هذا اللقاء أكد "التقارب الاستراتيجي" بين البلدين والتزامهما المشترك بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشاد الوزير ليكورنو في هذا السياق بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ودعمها لتقديم المساعدات الإنسانية في سياق العدوان الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل ضد قطاع غزة.
كما اتفق الوزيران على "مواصلة تبادلاتهما لصالح المبادرات المشتركة في المنطقة وتعزيز التعاون الدفاعي بينهما".
ومن هذا المنطلق وقعت المديرية العامة للتسليح الفرنسية مع وزارة الدفاع القطرية في نهاية المباحثات على تفويض (اختصاصات) لإنشاء لجنة توجيهية تهدف إلى "زيادة وتسهيل التعاون الدفاعي على الجانب الصناعي" بين البلدين. (النهاية)

م ع / م ع ع




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