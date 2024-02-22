الحكومة المصرية توافق على صفقة مع كيانات تجارية لجذب استثمارات ضخمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 22 - 2 (كونا)-- وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس على عقد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى لجذب استثمارات ضخمة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي بمصر وتحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم بشراكة مع كيانات كبرى.
وأضاف مدبولي أن تلك الصفقة تأتي في ضوء الجهود الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وزيادة مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق المستهدفات في التنمية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
ولم يفصح الدكتور مدبولي عن حجم الصفقة أو تفاصيل عنها غير أنه أشار إلى أنها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ونوه بأنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها مشيرا إلى أن نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذلك مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة اضافة الى تحقيق مزايا متعددة لمصر.
وكشف مدبولي عن أن هذه الصفقة وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.
على صعيد متصل أشار رئيس مجلس الوزراء المصري وفقا للبيان إلى أن حكومة بلاده تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. (النهاية)
م م
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