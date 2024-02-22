Thursday, 22 February 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة المصرية توافق على صفقة مع كيانات تجارية لجذب استثمارات ضخمة

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 22 - 2 (كونا)-- وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس على عقد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى لجذب استثمارات ضخمة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي بمصر وتحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم بشراكة مع كيانات كبرى.
وأضاف مدبولي أن تلك الصفقة تأتي في ضوء الجهود الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وزيادة مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق المستهدفات في التنمية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
ولم يفصح الدكتور مدبولي عن حجم الصفقة أو تفاصيل عنها غير أنه أشار إلى أنها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ونوه بأنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها مشيرا إلى أن نجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذلك مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة اضافة الى تحقيق مزايا متعددة لمصر.
وكشف مدبولي عن أن هذه الصفقة وغيرها وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.
على صعيد متصل أشار رئيس مجلس الوزراء المصري وفقا للبيان إلى أن حكومة بلاده تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. (النهاية)

م م



MENAFN22022024000071011013ID1107888351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث