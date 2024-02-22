الاتحاد الاوروبي يجدد موقفه الثابت بشأن إدانة الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 2 (كونا) -- جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس موقفه "الثابت" بشأن إدانة الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر واصفا إياها بأنها "تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهدد الأمن البحري والحريات الملاحية والتجارة العالمية وتعرض حياة أطقم البحارة للخطر".
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد فيه أن هذه الهجمات تتسبب أيضا في "أضرار جسيمة وغير مقبولة للتجارة وللبلدان والشعوب في المنطقة".
وأشار ستانو في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2722 المعتمد في العاشر من يناير الماضي الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.
وأضاف أن هذه "رسالة واضحة للغاية يتم تسليمها باستمرار إلى الحوثيين" نافيا في هذا السياق أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تواصل مع جماعة الحوثي للتنسيق معها بشأن مهمة (أسبيدس) البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وأكد المتحدث أن تصريحات الحوثيين حول الاتحاد الأوروبي وعملية (أسبيدس) "ليست دقيقة" نافيا تنسيق الاتحاد مع الحوثيين من أجل المرور الآمن للسفن عبر البحر الأحمر.
وأوضح ستانو أن "الاتحاد الأوروبي ثابت في إدانته لهجمات الحوثيين" والتي تم التعبير عنها في بيان صادر في ال12 من يناير الماضي.
وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي يجري اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق لإبلاغ الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بتفويض العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي (أسبيدس) وهدفها "مع الإصرار على وجه التحديد على طبيعتها الدفاعية وحماية حرية الملاحة". (النهاية)
ح ت ص / م ع ع
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