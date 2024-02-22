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الاتحاد الاوروبي يجدد موقفه الثابت بشأن إدانة الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 22 - 2 (كونا) -- جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس موقفه "الثابت" بشأن إدانة الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر واصفا إياها بأنها "تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهدد الأمن البحري والحريات الملاحية والتجارة العالمية وتعرض حياة أطقم البحارة للخطر".
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد فيه أن هذه الهجمات تتسبب أيضا في "أضرار جسيمة وغير مقبولة للتجارة وللبلدان والشعوب في المنطقة".
وأشار ستانو في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2722 المعتمد في العاشر من يناير الماضي الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.
وأضاف أن هذه "رسالة واضحة للغاية يتم تسليمها باستمرار إلى الحوثيين" نافيا في هذا السياق أن يكون الاتحاد الأوروبي قد تواصل مع جماعة الحوثي للتنسيق معها بشأن مهمة (أسبيدس) البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وأكد المتحدث أن تصريحات الحوثيين حول الاتحاد الأوروبي وعملية (أسبيدس) "ليست دقيقة" نافيا تنسيق الاتحاد مع الحوثيين من أجل المرور الآمن للسفن عبر البحر الأحمر.
وأوضح ستانو أن "الاتحاد الأوروبي ثابت في إدانته لهجمات الحوثيين" والتي تم التعبير عنها في بيان صادر في ال12 من يناير الماضي.
وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي يجري اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق لإبلاغ الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بتفويض العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي (أسبيدس) وهدفها "مع الإصرار على وجه التحديد على طبيعتها الدفاعية وحماية حرية الملاحة". (النهاية)

ح ت ص / م ع ع




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