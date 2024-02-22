الاتحاد السعودي يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 2 (كونا) -- تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرةالقدم بعد فوزه اليوم الخميس على نافباخور نامانجان الاوزبكي بنتيجة (2-1).
وسجل هدف المباراة الاول لنافباخور التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" لاعب الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما بلخطأ في مرماه بالدقيقة 25.
وجاء هدف التعادل للاتحاد بلاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 6 من الوقت الاضافي للشوط الاول في حين جاء هدف الفوز للاتحاد عن طريق لاعب نافباخور تاباتادزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي على استاد نافباخور المركز في مدينة نامانجان الأوزبكية بتعادل الفريقين سلبا. (النهاية)
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