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الاتحاد السعودي يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا

2/22/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 2 (كونا) -- تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرةالقدم بعد فوزه اليوم الخميس على نافباخور نامانجان الاوزبكي بنتيجة (2-1).
وسجل هدف المباراة الاول لنافباخور التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" لاعب الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما بلخطأ في مرماه بالدقيقة 25.
وجاء هدف التعادل للاتحاد بلاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 6 من الوقت الاضافي للشوط الاول في حين جاء هدف الفوز للاتحاد عن طريق لاعب نافباخور تاباتادزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي على استاد نافباخور المركز في مدينة نامانجان الأوزبكية بتعادل الفريقين سلبا. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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