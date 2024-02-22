بحث التعاون بين بلدية غرب اربد وجامعة آل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 شباط ( بترا )- بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة مع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير خلال اجتماع بدار البلدية اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الخبرات والمعلومات للنهوض بالواقع المؤسسي والبرامجي .
وأكد البطاينة أهمية الشراكات مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة والتي تعد الأولى من نوعها مع الجامعات الحكومية تمثل فرصة قيمة لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع المحلي في غرب إربد، من خلال تأطير التعاون المشترك بمجالات التخطيط الحضري، وبناء القدرات، وإدارة الأزمات، وتمكين المرأة والشباب، والاستدامة البيئية.
وبين، أن هذه الشراكة ستسهم بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال آلية تشارك محددة وآلية تقييم فعالة، وضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم النتائج المرجوة التي تعود بالنفع على الجامعة والبلدية والمجتمع المحلي .
بدوره، أكد نصير أهمية دور البلديات في الارتقاء بالمجتمعات المحلية، مؤكداً على دعم الجامعة للبلدية للاستفادة ما أمكن من كافة البرامج والمشاريع والدورات التدريبية التي سيتم عقدها مستقبلا وبما يخدم منطقة غرب إربد .
-- (بترا)
أ غ/م ق/ح أ
22/02/2024 21:51:43
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