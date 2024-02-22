بحث التعاون بين بلدية غرب اربد وجامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 22 شباط ( بترا )- بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة مع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير خلال اجتماع بدار البلدية اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الخبرات والمعلومات للنهوض بالواقع المؤسسي والبرامجي .

وأكد البطاينة أهمية الشراكات مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة والتي تعد الأولى من نوعها مع الجامعات الحكومية تمثل فرصة قيمة لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع المحلي في غرب إربد، من خلال تأطير التعاون المشترك بمجالات التخطيط الحضري، وبناء القدرات، وإدارة الأزمات، وتمكين المرأة والشباب، والاستدامة البيئية.

وبين، أن هذه الشراكة ستسهم بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال آلية تشارك محددة وآلية تقييم فعالة، وضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم النتائج المرجوة التي تعود بالنفع على الجامعة والبلدية والمجتمع المحلي .

بدوره، أكد نصير أهمية دور البلديات في الارتقاء بالمجتمعات المحلية، مؤكداً على دعم الجامعة للبلدية للاستفادة ما أمكن من كافة البرامج والمشاريع والدورات التدريبية التي سيتم عقدها مستقبلا وبما يخدم منطقة غرب إربد .

-- (بترا)

أ غ/م ق/ح أ

22/02/2024 21:51:43