فرنسا: حل الدولتين مهدد بالسياسة الاستعمارية الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا)- أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير، اليوم الخميس، أن حل الدولتين مُهدد بشكل خاص بالسياسة الاستعمارية غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، والتي تدينها فرنسا بشدة.

وقال دي ريفيير في كلمة أمام مجلس الأمن، إنه من الضروري استعادة الأفق السياسي والعمل على بناء دولة للفلسطينيين، حيث إن حل الدولتين، هو الوحيد القادر على بناء سلام عادل ودائم.

وبشأن غزة، قال المندوب الفرنسي، إنه الضرورة القصوى تقتضي التوصل، دون المزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانه من الملح تجنب اندلاع حريق إقليمي.

من جانبها، طالبت مندوبة المملكة المتحدة، لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد بوقف الحرب في غزة لكنها اعتبرت ان مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار لن يخدم هذا الهدف.

وأضافت، انه يجب فتح أفق سياسي ذي مصداقية، معربة عن قلقها البالغ إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، وقالت إن الأولوية العاجلة يجب أن تكون وقف القتال.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

22/02/2024 21:39:59