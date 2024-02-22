فرنسا: حل الدولتين مهدد بالسياسة الاستعمارية الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 شباط (بترا)- أكد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير، اليوم الخميس، أن حل الدولتين مُهدد بشكل خاص بالسياسة الاستعمارية غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، والتي تدينها فرنسا بشدة.
وقال دي ريفيير في كلمة أمام مجلس الأمن، إنه من الضروري استعادة الأفق السياسي والعمل على بناء دولة للفلسطينيين، حيث إن حل الدولتين، هو الوحيد القادر على بناء سلام عادل ودائم.
وبشأن غزة، قال المندوب الفرنسي، إنه الضرورة القصوى تقتضي التوصل، دون المزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانه من الملح تجنب اندلاع حريق إقليمي.
من جانبها، طالبت مندوبة المملكة المتحدة، لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد بوقف الحرب في غزة لكنها اعتبرت ان مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار لن يخدم هذا الهدف.
وأضافت، انه يجب فتح أفق سياسي ذي مصداقية، معربة عن قلقها البالغ إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، وقالت إن الأولوية العاجلة يجب أن تكون وقف القتال.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
22/02/2024 21:39:59
MENAFN22022024000117011021ID1107888347
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