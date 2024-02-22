افتتاح مصنعين للصناعات الكرتونية والألبان في قضاء الخالدية

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 22 شباط (بترا)- افتتح متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور سعود الحربي اليوم مصنعين للصناعات الكرتونية والألبان في قضاء الخالدية .

وقال الحربي خلال حفل افتتاح مصنع بوابة الخالدية للصناعات الكرتونية في بلدة الخالدية ومصنع أجبان طلة نابلس بحضور الفعاليات الرسمية وجمع غفير من أبناء قضاء الخالدية، "إن افتتاح المصنعين يشكل نجاحاً للتوجه الحكومي بتعزيز الاستثمارات بشقيها الداخلية والخارجية والذي ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء قضاء الخالدية ما يخفف من ظاهرتي البطالة والفقر" .

وأضاف، أن تشييد المصنعين والمشاركة في افتتاحهما يأتي انطلاقاً من الدور التنموي المناط بالحكام الإداريين وتشجيعاً للاستثمار الذي يوفر فرص عمل للشباب والشابات، لافتا إلى أن المصنعين يوفران 100 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.

بدوره، قدم مالكا المصنعين حسن الوادي بني خالد واحمد البزور شرحا عن عمل المصنعين وآليه عملهما، إضافة إلى المعوقات التي واجهتهما .

--(بترا)

ه ق/ح أ

22/02/2024 21:30:31