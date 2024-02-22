افتتاح مصنعين للصناعات الكرتونية والألبان في قضاء الخالدية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 22 شباط (بترا)- افتتح متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور سعود الحربي اليوم مصنعين للصناعات الكرتونية والألبان في قضاء الخالدية .
وقال الحربي خلال حفل افتتاح مصنع بوابة الخالدية للصناعات الكرتونية في بلدة الخالدية ومصنع أجبان طلة نابلس بحضور الفعاليات الرسمية وجمع غفير من أبناء قضاء الخالدية، "إن افتتاح المصنعين يشكل نجاحاً للتوجه الحكومي بتعزيز الاستثمارات بشقيها الداخلية والخارجية والذي ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء قضاء الخالدية ما يخفف من ظاهرتي البطالة والفقر" .
وأضاف، أن تشييد المصنعين والمشاركة في افتتاحهما يأتي انطلاقاً من الدور التنموي المناط بالحكام الإداريين وتشجيعاً للاستثمار الذي يوفر فرص عمل للشباب والشابات، لافتا إلى أن المصنعين يوفران 100 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.
بدوره، قدم مالكا المصنعين حسن الوادي بني خالد واحمد البزور شرحا عن عمل المصنعين وآليه عملهما، إضافة إلى المعوقات التي واجهتهما .
--(بترا)
ه ق/ح أ
22/02/2024 21:30:31
MENAFN22022024000117011021ID1107888346
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