الإمارات: 166 طائرة للإغاثة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أبوظبي 22 شباط (بترا)- أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسيير 166 طائرة تحمل مواد إغاثة خلال 109 أيام ضمن عملية الفارس الشهم 3 بجانب تسيير سفينتي شحن و476 شاحنة عبر البر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.
وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بيان اليوم الخميس عن تنفيذ مشروع المخابز، الذي شمل توزيع 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصاً، حتى يوم أمس الأربعاء للنازحين في غزة.
يذكر، أن دولة الإمارات أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من تشرين الثاني الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
22/02/2024 21:23:39
MENAFN22022024000117011021ID1107888345
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