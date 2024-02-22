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الإمارات: 166 طائرة للإغاثة في غزة

2/22/2024 2:37:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

أبوظبي 22 شباط (بترا)- أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسيير 166 طائرة تحمل مواد إغاثة خلال 109 أيام ضمن عملية الفارس الشهم 3 بجانب تسيير سفينتي شحن و476 شاحنة عبر البر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.
وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بيان اليوم الخميس عن تنفيذ مشروع المخابز، الذي شمل توزيع 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصاً، حتى يوم أمس الأربعاء للنازحين في غزة.
يذكر، أن دولة الإمارات أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من تشرين الثاني الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.
--(بترا)
ف ش/م ق/ح أ
22/02/2024 21:23:39

MENAFN22022024000117011021ID1107888345

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