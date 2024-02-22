المندوب الصيني: الأونروا تلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 شباط (بترا) أكد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن وكالة الأونروا تلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه، داعيا المانحين إلى الاستمرار في تمويل الوكالة.
وأضاف جون في كلمته أمام مجلس الأمن، أنه وفي الوقت الحالي، يعيش الشرق الأوسط حالة من الاضطراب، ويلوح في الأفق شبح حرب أوسع نطاقاً، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن الهجمات ومحاولة كسر الحلقة المفرغة للصراع.
وقال تشانغ جون، إنه ينبغي منح حل الدولتين "فرصة جديدة للحياة"، "يجب تصحيح الأخطاء التاريخية ضد فلسطين."
واعرب المندوب الصيني، عن أسفه لملاحظة استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري بشأن غزة هذا الأسبوع. مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحده الذي سينقذ الأرواح ويمنع نشوب حرب أوسع نطاقاً.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
22/02/2024 21:10:11
MENAFN22022024000117011021ID1107888344
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