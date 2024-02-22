المندوب الصيني: الأونروا تلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا) أكد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن وكالة الأونروا تلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه، داعيا المانحين إلى الاستمرار في تمويل الوكالة.

وأضاف جون في كلمته أمام مجلس الأمن، أنه وفي الوقت الحالي، يعيش الشرق الأوسط حالة من الاضطراب، ويلوح في الأفق شبح حرب أوسع نطاقاً، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن الهجمات ومحاولة كسر الحلقة المفرغة للصراع.

وقال تشانغ جون، إنه ينبغي منح حل الدولتين "فرصة جديدة للحياة"، "يجب تصحيح الأخطاء التاريخية ضد فلسطين."

واعرب المندوب الصيني، عن أسفه لملاحظة استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري بشأن غزة هذا الأسبوع. مشددا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحده الذي سينقذ الأرواح ويمنع نشوب حرب أوسع نطاقاً.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

22/02/2024 21:10:11