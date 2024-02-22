المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: النفوذ الحقيقي على إسرائيل أمر لا تملكه واشنطن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 شباط (بترا)- حذر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس، أن الكارثة الإنسانية المستمرة في رفح تهدد بعبور الحدود المصرية.
وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن، إن القصف الإسرائيلي العدواني أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، وتشريد 80 بالمئة من سكان غزة، مشيراً إلى أنه من الواضح أن النفوذ الحقيقي على إسرائيل هو أمر لا تملكه واشنطن.
وأعتبر نيبينزيا، أن الولايات المتحدة تمنع الطريق نحو السلام، وأن إطلاق سراح الرهائن لا يمكن أن يتم دون وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه ومن خلال إعطاء "الضوء الأخضر" لعملية برية في رفح، أدى المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن إلى امتداد الصراع إلى المنطقة، مضيفا أن استخدام الدول الغربية للقوة ضد العراق وسوريا واليمن يقوض الدور المركزي للأمم المتحدة وكذلك القانون الدولي.
وفيما يتعلق باتهامات إسرائيل للأونروا، قال المندوب الروسي، إن العقاب الجماعي للفلسطينيين ليس أكثر من"ابتزاز المانحين"، مندداً بمحاولات تشويه الوكالة الأممية.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
22/02/2024 21:06:29
MENAFN22022024000117011021ID1107888343
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