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المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: النفوذ الحقيقي على إسرائيل أمر لا تملكه واشنطن

2/22/2024 2:37:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا)- حذر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس، أن الكارثة الإنسانية المستمرة في رفح تهدد بعبور الحدود المصرية.
وقال نيبينزيا في كلمته أمام مجلس الأمن، إن القصف الإسرائيلي العدواني أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، وتشريد 80 بالمئة من سكان غزة، مشيراً إلى أنه من الواضح أن النفوذ الحقيقي على إسرائيل هو أمر لا تملكه واشنطن.
وأعتبر نيبينزيا، أن الولايات المتحدة تمنع الطريق نحو السلام، وأن إطلاق سراح الرهائن لا يمكن أن يتم دون وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أنه ومن خلال إعطاء "الضوء الأخضر" لعملية برية في رفح، أدى المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن إلى امتداد الصراع إلى المنطقة، مضيفا أن استخدام الدول الغربية للقوة ضد العراق وسوريا واليمن يقوض الدور المركزي للأمم المتحدة وكذلك القانون الدولي.
وفيما يتعلق باتهامات إسرائيل للأونروا، قال المندوب الروسي، إن العقاب الجماعي للفلسطينيين ليس أكثر من"ابتزاز المانحين"، مندداً بمحاولات تشويه الوكالة الأممية.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
22/02/2024 21:06:29

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