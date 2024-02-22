مكتبة الحسين بن طلال تثري المنظومة العلمية والبحثية لجامعة اليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 22 شباط(بترا)- أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، أهمية مكتبة الحسين بن طلال، في تعزيز المنظومة الأكاديمية والعلمية والبحثية والثقافية في جامعة اليرموك.
وأضاف الدكتور ربابعة خلال جولة تفقدية في المكتبة اليوم الخميس، رافقه فيها مدير المكتبة الدكتور أحمد أبو دلو، أن جامعة اليرموك، وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية، تدعم رؤية مكتبة الحسين بن طلال في الوصول إلى الريادة والتميز في خدمة البحث، والثقافة، والتعلم، بامتلاك أفضل ما في العالم من مصادر المعلومات الرائدة وتقديمها إلى مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي.
من جهته، أكد أبو دلو، أهمية دور مكتبة الحسين بن طلال الرائد في خدمة جامعة اليرموك ومسيرتها، من خلال رسالتها القائمة على ضمان نجاح التدريس والبحث العلمي والتعاون مع جميع الشركاء لاختيار مصادر المعلومات وحيازتها، وتحليلها وتقييمها، ومعالجتها فنيا ومهنيا وإتاحتها للاستخدام؛ لتمكين المستفيدين من تنمية حاجاتهم إلى المعرفة، والعلم، والبحث العلمي.
--(بترا)
س ع/م ق/ح أ
22/02/2024 21:04:23
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