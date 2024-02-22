مكتبة الحسين بن طلال تثري المنظومة العلمية والبحثية لجامعة اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 22 شباط(بترا)- أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، أهمية مكتبة الحسين بن طلال، في تعزيز المنظومة الأكاديمية والعلمية والبحثية والثقافية في جامعة اليرموك.

وأضاف الدكتور ربابعة خلال جولة تفقدية في المكتبة اليوم الخميس، رافقه فيها مدير المكتبة الدكتور أحمد أبو دلو، أن جامعة اليرموك، وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية، تدعم رؤية مكتبة الحسين بن طلال في الوصول إلى الريادة والتميز في خدمة البحث، والثقافة، والتعلم، بامتلاك أفضل ما في العالم من مصادر المعلومات الرائدة وتقديمها إلى مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي.

من جهته، أكد أبو دلو، أهمية دور مكتبة الحسين بن طلال الرائد في خدمة جامعة اليرموك ومسيرتها، من خلال رسالتها القائمة على ضمان نجاح التدريس والبحث العلمي والتعاون مع جميع الشركاء لاختيار مصادر المعلومات وحيازتها، وتحليلها وتقييمها، ومعالجتها فنيا ومهنيا وإتاحتها للاستخدام؛ لتمكين المستفيدين من تنمية حاجاتهم إلى المعرفة، والعلم، والبحث العلمي.

--(بترا)

س ع/م ق/ح أ

22/02/2024 21:04:23

