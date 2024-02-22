مذكرة تفاهم بين اليرموك ومؤسسة النبأ لعقد مؤتمر علمي حول الإعلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 22 شباط(بترا)- وقعت جامعة اليرموك ومؤسسة النبأ الأردنية لإدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية
مذكرة تفاهم اليوم الخميس تهدف إلى تعاون الجانبين لعقد مؤتمر محكم بعنوان "الإعلام المعاصر بين إدارة الصراع والعنف ونشر ثقافة الاعتدال والسلم وانعكاسه على أمن المجتمعات".
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها عن جامعة اليرموك رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن مؤسسة النبأ الأردنية مديرها العام مأمون عياصرة، على تعاون الطرفين بتشكيل لجنة علمية للمؤتمر وتحديد محاوره وأهدافه، وتحديد أوراق العمل المشاركة ومراجعتها وتحكيمها، وتصميم الموقع الإلكتروني للمؤتمر وإدارته، وتشغيله وتسويقه، على أن يتم تحديد موعده لاحقاً.
بدوره، أشار مسّاد إلى أن جامعة اليرموك، تضم كلية الأعلام التي تعد من الكليات المتميزة، وخرجت أجيالا من الإعلاميين والصحفيين الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم محلياً وعربياً ودولياً، مؤكداً حرص كلية الإعلام على تطوير وتحديث خططها الدراسية، لتصبح مواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.
من جهته، استعرض عياصرة نشأة "مؤسسة النبأ" عام 2013 والتي تعمل على تنظيم المؤتمرات العلمية المحكمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين على نشر أبحاثهم العلمية في قاعدة البيانات "سكوبس".
وأشار إلى أن تعاون "المؤسسة" مع كلية الإعلام في جامعة اليرموك لتنظيم هذا المؤتمر، يأتي انطلاقا من السمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك، موضحاً أنه سيتم من خلال المؤتمر بيان دور الإعلام في التنمية البشرية والاجتماعية والتوعوية، ودوره في تعزيز العلاقات الدولية وإدارة النزاعات والصراعات.
وحضر توقيع المذكرة نائبا رئيس الجامعة الدكتور موسى ربابعة والدكتور سامر سمارة، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد القاضي.
--(بترا)
س ع/م ق/ح أ
22/02/2024 20:58:09
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