مذكرة تفاهم بين اليرموك ومؤسسة النبأ لعقد مؤتمر علمي حول الإعلام

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اربد 22 شباط(بترا)- وقعت جامعة اليرموك ومؤسسة النبأ الأردنية لإدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية

مذكرة تفاهم اليوم الخميس تهدف إلى تعاون الجانبين لعقد مؤتمر محكم بعنوان "الإعلام المعاصر بين إدارة الصراع والعنف ونشر ثقافة الاعتدال والسلم وانعكاسه على أمن المجتمعات".

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها عن جامعة اليرموك رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن مؤسسة النبأ الأردنية مديرها العام مأمون عياصرة، على تعاون الطرفين بتشكيل لجنة علمية للمؤتمر وتحديد محاوره وأهدافه، وتحديد أوراق العمل المشاركة ومراجعتها وتحكيمها، وتصميم الموقع الإلكتروني للمؤتمر وإدارته، وتشغيله وتسويقه، على أن يتم تحديد موعده لاحقاً.

بدوره، أشار مسّاد إلى أن جامعة اليرموك، تضم كلية الأعلام التي تعد من الكليات المتميزة، وخرجت أجيالا من الإعلاميين والصحفيين الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم محلياً وعربياً ودولياً، مؤكداً حرص كلية الإعلام على تطوير وتحديث خططها الدراسية، لتصبح مواكبة للتطورات والتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.

من جهته، استعرض عياصرة نشأة "مؤسسة النبأ" عام 2013 والتي تعمل على تنظيم المؤتمرات العلمية المحكمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين على نشر أبحاثهم العلمية في قاعدة البيانات "سكوبس".

وأشار إلى أن تعاون "المؤسسة" مع كلية الإعلام في جامعة اليرموك لتنظيم هذا المؤتمر، يأتي انطلاقا من السمعة العلمية المرموقة لجامعة اليرموك، موضحاً أنه سيتم من خلال المؤتمر بيان دور الإعلام في التنمية البشرية والاجتماعية والتوعوية، ودوره في تعزيز العلاقات الدولية وإدارة النزاعات والصراعات.

وحضر توقيع المذكرة نائبا رئيس الجامعة الدكتور موسى ربابعة والدكتور سامر سمارة، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد القاضي.

--(بترا)

س ع/م ق/ح أ

22/02/2024 20:58:09

