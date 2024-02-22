اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية المفرق لإدامة فرع المركز بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) -وقع مركز زها الثقافي وبلدية المفرق اليوم الخميس اتفاقية بهدف إدامة فرع مركز زها الثقافي ضمن محافظة المفرق الذي تم افتتاحه عام 2019 تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله.

ووقع الاتفاقية عن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح، وعن بلدية المفرق الكبرى رئيس البلدية ناصر الدين عبدالله اخو رشيده.

و بموجب الاتفاقية سيتم إدامة فرع مركز زها الثقافي وتشغيله بمنحة من وزارة الإدارة المحلية ومؤسسات شريكة لنشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع و توفير فرص عمل للأردنيين.

وقالت صبيح، إن الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وتهدف إلى تمكين المجتمع المحلي في المنطقة ودعم الشباب والأطفال وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

22/02/2024 20:55:33