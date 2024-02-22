اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية المفرق لإدامة فرع المركز بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا) -وقع مركز زها الثقافي وبلدية المفرق اليوم الخميس اتفاقية بهدف إدامة فرع مركز زها الثقافي ضمن محافظة المفرق الذي تم افتتاحه عام 2019 تحت رعاية الملكة رانيا العبدالله.
ووقع الاتفاقية عن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح، وعن بلدية المفرق الكبرى رئيس البلدية ناصر الدين عبدالله اخو رشيده.
و بموجب الاتفاقية سيتم إدامة فرع مركز زها الثقافي وتشغيله بمنحة من وزارة الإدارة المحلية ومؤسسات شريكة لنشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع و توفير فرص عمل للأردنيين.
وقالت صبيح، إن الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وتهدف إلى تمكين المجتمع المحلي في المنطقة ودعم الشباب والأطفال وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
22/02/2024 20:55:33
MENAFN22022024000117011021ID1107888340
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