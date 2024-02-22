الملك يعود الى أرض الوطن

الملك يعود الى أرض الوطن
التاريخ
2/22/2024 2:37:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس.
22/02/2024 20:54:11
MENAFN22022024000117011021ID1107888339
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