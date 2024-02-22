الولايات المتحدة: أفضل طريقة لتعزيز السلام الدائم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا) -قال نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، إن أفضل طريقة لتعزيز السلام الدائم وأمن إسرائيل، هو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وأضاف وود في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إنه من أجل"تحقيق هذه الرؤية لا يزال يواجه عقبات عديدة، تشمل، حسب تعبيره، استمرار حركة حماس وجماعات أخرى في احتجاز 134 رهينة".

وشدد المسؤول الأميركي بالقول "لقد قلتها من قبل، وأقولها مرة أخرى: لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار مستدام في غزة دون إطلاق سراح الرهائن" مشيراً إلى أن وتيرة محادثات الرهائن يمكن أن تكون محبطة ومعقدة، وأن المفاوضات التي تنطوي على "مثل هذه المخاطر العالية" لا تسفر دائمًا عن نتائج فورية.

وأضاف: "لهذا السبب، فإننا نعمل يومًا بعد يوم مع الشركاء في مصر وقطر لتحقيق نتيجة إيجابية" بشأن المحتجزين وتؤدي إلى وقف القتال لمدة ستة أسابيع".

وأشار إلى أن هناك "مخاوف عميقة" بشأن سلامة أكثر من مليون مدني فلسطيني في رفح، منوهاً إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضحا لإسرائيل أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى إلحاق أضرار بالمدنيين وتهجيرهم، بما في ذلك احتمال امتداده إلى مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".

وأضاف السفير الأميركي لقد "أكدنا أن مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية" مشدداً على أن هذه التصريحات هي إشارة واضحة إلى أنه لا ينبغي لإسرائيل المضي قدماً في عملية نعلم أنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية في غياب خطة قابلة للتطبيق لحماية المدنيين".

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

22/02/2024 20:43:20