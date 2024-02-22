الولايات المتحدة: أفضل طريقة لتعزيز السلام الدائم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 22 شباط (بترا) -قال نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، إن أفضل طريقة لتعزيز السلام الدائم وأمن إسرائيل، هو دعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
وأضاف وود في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إنه من أجل"تحقيق هذه الرؤية لا يزال يواجه عقبات عديدة، تشمل، حسب تعبيره، استمرار حركة حماس وجماعات أخرى في احتجاز 134 رهينة".
وشدد المسؤول الأميركي بالقول "لقد قلتها من قبل، وأقولها مرة أخرى: لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار مستدام في غزة دون إطلاق سراح الرهائن" مشيراً إلى أن وتيرة محادثات الرهائن يمكن أن تكون محبطة ومعقدة، وأن المفاوضات التي تنطوي على "مثل هذه المخاطر العالية" لا تسفر دائمًا عن نتائج فورية.
وأضاف: "لهذا السبب، فإننا نعمل يومًا بعد يوم مع الشركاء في مصر وقطر لتحقيق نتيجة إيجابية" بشأن المحتجزين وتؤدي إلى وقف القتال لمدة ستة أسابيع".
وأشار إلى أن هناك "مخاوف عميقة" بشأن سلامة أكثر من مليون مدني فلسطيني في رفح، منوهاً إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضحا لإسرائيل أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى إلحاق أضرار بالمدنيين وتهجيرهم، بما في ذلك احتمال امتداده إلى مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".
وأضاف السفير الأميركي لقد "أكدنا أن مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية" مشدداً على أن هذه التصريحات هي إشارة واضحة إلى أنه لا ينبغي لإسرائيل المضي قدماً في عملية نعلم أنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وتفاقم الأزمة الإنسانية في غياب خطة قابلة للتطبيق لحماية المدنيين".
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
22/02/2024 20:43:20
MENAFN22022024000117011021ID1107888338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.