أطباء بلا حدود: الهجمات على الرعاية الصحية هجوم ضد الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا)- أعرب الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير اليوم الخميس عن فزعه من استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) لعرقلة الجهود الرامية إلى تبني القرارات الأكثر وضوحاً، التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال لوكيير في إحاطة لمجلس الأمن الذي ناقش القضية الفلسطينية: "نحن نعيش في خوف من غزو بري" في فرح، معتبراً أن مشروع القرار الجديد الذي اقترحته الولايات المتحدة "مضلل في أحسن الأحوال".

وشدد على أنه يتعين على مجلس الأمن أن يرفض أي قرار يزيد من عرقلة الجهود الإنسانية على الأرض ويقود هذا المجلس إلى تأييد ضمني لاستمرار العنف والفظائع الجماعية في غزة.

وأضاف، أن الهجمات على الرعاية الصحية، هجوم ضد الإنسانية، في حين تدعي إسرائيل أن حماس تعمل في المستشفيات، إلا أننا لم نر أي دليل تم التحقق منه بشكل مستقل على ذلك.

وأشار إلى أنه ومنذ أقل من 48 ساعة، أدى القصف الإسرائيلي وإطلاق النار إلى مقتل وإصابة أفراد من منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في خان يونس، على الرغم من إخطار الأطراف بالموقع الذي تم تحديده بعلم منظمة أطباء بلا حدود، مذكراً بأن البعض كانوا محاصرين في النيران المشتعلة.

وبين، بأن إطلاق النار النشط أدى إلى تأخير وصول سيارات الإسعاف إليهم، فيما أصبح نمطًا "مألوفًا للغاية" يتمثل في قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة المستشفيات وجرف مركبات منظمة أطباء بلا حدود ومهاجمة قوافلها.

وأوضح، "أن القوانين والمبادئ التي نعتمد عليها بشكل جماعي لتمكين المساعدة الإنسانية تآكلت الآن إلى حد أنها أصبحت بلا معنى".

وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود في احاطته إنه في مواجهة عمليات القتل والتشويه التي يتعرض لها عمال الإغاثة، فإن "الاستجابة الإنسانية في غزة اليوم هي مجرد وهم"، مضيفا أن الجهود المبذولة لتقديم المساعدات "عشوائية وانتهازية وغير كافية على الإطلاق".

واضاف متسائلا: "كيف يمكننا تقديم المساعدات المنقذة للحياة في بيئة يتم فيها تجاهل التمييز بين المدنيين والمقاتلين" مضيفا أن فريقه منهك.

وأوضح بأن "الدعوات للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية ترددت في جميع أنحاء هذه القاعة، ولكن في غزة لدينا أقل وأقل كل يوم ومساحة أقل، وأدوية أقل، وطعام أقل، ومياه أقل، وسلامة أقل."

وقال، إنه ومنذ 7 من تشرين الأول، اضطرت منظمة أطباء بلا حدود إلى إخلاء تسعة مرافق صحية، حيث قامت الفرق الطبية بإضافة اختصارًا جديدًا إلى مفرداتها تعني: طفل، جريح، لا عائلة على قيد الحياة".

وأكد، أن سكان غزة يحتاجون إلى وقف إطلاق النار ليس عندما يكون ذلك ممكناً، "ولكن الآن". مضيفا: إنهم بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وليس إلى "فترة هدوء مؤقتة" وأي شيء أقل من ذلك فهو إهمال جسيم.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

22/02/2024 20:41:10