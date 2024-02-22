منتدى الجياد ينظم فعالية أدبية بعنوان غزة هاشم بمشاركة عربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 شباط (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين في محافظة اربد، مساء اليوم، فعالية أدبية بعنوان "غزة هاشم"، وذلك بمشاركة عربية وحضور حشد من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.
وخلال الأمسية التي رعاها رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، قدمت الأديبة المصرية عبير العطار والشاعر الأردني حسن البوريني قصائد ونصوص أدبية تعاين القضية الفلسطينية، وتصور المشهد الدامي والأحداث المؤلمة الدائرة حاليا في غزة، وصمت العالم المطبق تجاه الأحداث الدائرة هناك.
كما قرأت العطار سلسلة من النصوص التي تحاكي الوجع العربي والفلسطيني من مجموعة إصداراتها الأخيرة، وقرأ الشاعر حسن البوريني خمسة قصائد تناولت الأرض والإنسان الفلسطيني الذي قدم الشهداء كقوافل عزة وكرامة.
الإعلامي أحمد السرميني قدم عدة مداخلات شعرية وأدبية حول نصرة غزة، كما قدم نبذة عن المشاركين في الأمسية وتحدث عن سيرهم الذاتية، وقدم الفنان نزار العيسى وفرقة الفنانين وصلة غنائية وطنية نالت استحسان الحضور.
وفي نهاية الأمسية كرم المعاني جميع المشاركين في الأمسية بدروع تقديرية.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
22/02/2024 20:32:10
MENAFN22022024000117011021ID1107888336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.