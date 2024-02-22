منتدى الجياد ينظم فعالية أدبية بعنوان غزة هاشم بمشاركة عربية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 22 شباط (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين في محافظة اربد، مساء اليوم، فعالية أدبية بعنوان "غزة هاشم"، وذلك بمشاركة عربية وحضور حشد من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وخلال الأمسية التي رعاها رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، قدمت الأديبة المصرية عبير العطار والشاعر الأردني حسن البوريني قصائد ونصوص أدبية تعاين القضية الفلسطينية، وتصور المشهد الدامي والأحداث المؤلمة الدائرة حاليا في غزة، وصمت العالم المطبق تجاه الأحداث الدائرة هناك.

كما قرأت العطار سلسلة من النصوص التي تحاكي الوجع العربي والفلسطيني من مجموعة إصداراتها الأخيرة، وقرأ الشاعر حسن البوريني خمسة قصائد تناولت الأرض والإنسان الفلسطيني الذي قدم الشهداء كقوافل عزة وكرامة.

الإعلامي أحمد السرميني قدم عدة مداخلات شعرية وأدبية حول نصرة غزة، كما قدم نبذة عن المشاركين في الأمسية وتحدث عن سيرهم الذاتية، وقدم الفنان نزار العيسى وفرقة الفنانين وصلة غنائية وطنية نالت استحسان الحضور.

وفي نهاية الأمسية كرم المعاني جميع المشاركين في الأمسية بدروع تقديرية.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

22/02/2024 20:32:10