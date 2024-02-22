الأمم المتحدة: 10 متطلبات لتجنب كارثة أسوأ من الكارثة الحالية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا)- قال رؤساء 19 وكالة أممية ودولية، إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، محددين عشرة متطلبات من أجل تجنب كارثة أسوأ.

ودعا الرؤساء إلى "منع وقوع كارثة أسوأ" مؤكدين على أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع.

واشتملت المتطلبات، وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها وإطلاق سراح الرهائن على الفور بالإضافة إلى فتح معابر يمكن الاعتماد عليها للسماح بإدخال المعونات عبر جميع المعابر الممكنة، بما يشمل إدخالها إلى شمال غزة.

وشملت كذلك، توفير "ضمانات أمنية ومرور دون عراقيل لتوزيع المعونات على نطاق واسع في شتّى أرجاء غزة ودون رفض أو تأخير أو عقبات تعرقل الوصول وكذلك وضع "نظام فاعل للإبلاغ عن حركة قوافل المساعدات الإنسانية، بما يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة وإيصال المعونات بأمان" بالإضافة إلى "تأمين طرق يمكن سلوكها وإخلاء الأحياء من الذخائر غير المنفجرة".

وشملت الشروط أيضا الحاجة إلى "شبكة اتصالات مستقرة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالتحرك في أمن وأمان" و"ضرورة حصول وكالة الأونروا، التي تشكل العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، على الموارد التي تحتاج إليها من أجل تقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وأخيرًا "وقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل أقصى ما بوسعها لإنقاذ حياة الأشخاص".

وطالب الموقعون، إسرائيل بالوفاء بالتزامها القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لتقديم الإمدادات الغذائية والطبية وتيسير عمليات تقديم المعونات، ودعوا قادة العالم إلى منع وقوع كارثة أسوأ.

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

22/02/2024 20:30:37