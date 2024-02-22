اختتام مسابقة المسرح المدرسي في تربية البادية الشمالية الغربية

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البادية الشمالية الغربية 22 شباط (بترا)- اختتمت في مدرسة جابر السرحان الثانوية للبنات، اليوم الخميس، فعاليات مسابقة المسرح المدرسي ومسرح المناهج برعاية مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور اجمل طويقات.

وقال طويقات إن اختتام فعاليات المسرح المدرسي يأتي بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية واليوبيل الفضي لتسلم جلاله الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية، لافتا خلال الحفل الذي حضره مدير تربية اللواء الدكتور عبدالله الشرفات وجمع غفير من الأهالي وكادر المدرسة التدريسي والإداري والطالبات وعدد من الشعراء، أهمية المسرح المدرسي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التعليم، إضافة إلى تسليط الضوء على مهارات الطلبة والمعلمين وميولهم في مجال التمثيل.

وأضاف أن هذه الأدوات تأتي ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم التي تعتمد على الجوانب الفنية والإبداعية للطلبة ومنها المسرح في توصيل الرؤى التربوية، مشيراً إلى أن هنالك ثلاثة أهداف رئيسية لأي فعالية تقام ضمن وزارة التربية والتعليم التي تتمثل ببناء شخصية الطالب وقدراته الذهنية والفكرية إضافة إلى توصيل رسالة تربوية تهدف للتوجيه السليم لكثير من الظواهر السلبية كالمخدرات والتدخين والتسرب من الدراسة والتي تحتاج إلى وسائل غير ممنهجة لإيصال رسائل التوعية بها إلى جانب تحقيق متعة للطالب وتمكينه من التعبير عن إبداعاته بواسطة المسرح.

وأكد الشرفات أهمية دور المسرح في حياة الطلبة وصقل مواهبهم واكتشافات مكان الإبداع لديهم، لافتا إلى أن مسابقة المسرح المدرسي تأتي في إطار جهود وزاره التربية والتعليم لتعزيز شخصية الطلبة من خلال المسرح المدرسي.

وفي نهاية الحفل الذي اشتمل على فقرات شعرية ومسرحية قدمها طالبات المدرسة وأغان وطنية، كرم راعي الحفل الحضور والمدارس الفائزة في المسابقة.

--(بترا)

ه ق/م د/ح أ

22/02/2024 20:28:11