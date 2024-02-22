اختتام مسابقة المسرح المدرسي في تربية البادية الشمالية الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 22 شباط (بترا)- اختتمت في مدرسة جابر السرحان الثانوية للبنات، اليوم الخميس، فعاليات مسابقة المسرح المدرسي ومسرح المناهج برعاية مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور اجمل طويقات.
وقال طويقات إن اختتام فعاليات المسرح المدرسي يأتي بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية واليوبيل الفضي لتسلم جلاله الملك عبد الله الثاني لسلطاته الدستورية، لافتا خلال الحفل الذي حضره مدير تربية اللواء الدكتور عبدالله الشرفات وجمع غفير من الأهالي وكادر المدرسة التدريسي والإداري والطالبات وعدد من الشعراء، أهمية المسرح المدرسي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التعليم، إضافة إلى تسليط الضوء على مهارات الطلبة والمعلمين وميولهم في مجال التمثيل.
وأضاف أن هذه الأدوات تأتي ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم التي تعتمد على الجوانب الفنية والإبداعية للطلبة ومنها المسرح في توصيل الرؤى التربوية، مشيراً إلى أن هنالك ثلاثة أهداف رئيسية لأي فعالية تقام ضمن وزارة التربية والتعليم التي تتمثل ببناء شخصية الطالب وقدراته الذهنية والفكرية إضافة إلى توصيل رسالة تربوية تهدف للتوجيه السليم لكثير من الظواهر السلبية كالمخدرات والتدخين والتسرب من الدراسة والتي تحتاج إلى وسائل غير ممنهجة لإيصال رسائل التوعية بها إلى جانب تحقيق متعة للطالب وتمكينه من التعبير عن إبداعاته بواسطة المسرح.
وأكد الشرفات أهمية دور المسرح في حياة الطلبة وصقل مواهبهم واكتشافات مكان الإبداع لديهم، لافتا إلى أن مسابقة المسرح المدرسي تأتي في إطار جهود وزاره التربية والتعليم لتعزيز شخصية الطلبة من خلال المسرح المدرسي.
وفي نهاية الحفل الذي اشتمل على فقرات شعرية ومسرحية قدمها طالبات المدرسة وأغان وطنية، كرم راعي الحفل الحضور والمدارس الفائزة في المسابقة.
--(بترا)
ه ق/م د/ح أ
22/02/2024 20:28:11
MENAFN22022024000117011021ID1107888334
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