الضروس تتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه

الضروس تتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
2/22/2024 2:37:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- تأهلت لاعبة المنتخب جود الضروس إلى نهائي وزن -68 لفئة تحت 21 سنة، وذلك بعد فوزها في نصف النهائي على الكرواتيه 4 - 0
وكانت الضروس بدأت مشوارها في دور 32 بفوزها على الإيرانية فاطمة افصلي، ضمن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه جولة الفجيرة التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتواصل مشاركة المنتخب الوطني يوم غد الجمعة.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
22/02/2024 20:25:00
MENAFN22022024000117011021ID1107888333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.