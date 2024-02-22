الضروس تتأهل إلى نهائي الدوري العالمي للكراتيه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- تأهلت لاعبة المنتخب جود الضروس إلى نهائي وزن -68 لفئة تحت 21 سنة، وذلك بعد فوزها في نصف النهائي على الكرواتيه 4 - 0

وكانت الضروس بدأت مشوارها في دور 32 بفوزها على الإيرانية فاطمة افصلي، ضمن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه جولة الفجيرة التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتواصل مشاركة المنتخب الوطني يوم غد الجمعة.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

22/02/2024 20:25:00