مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 22 شباط (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسته الشهرية بشأن القضية الفلسطينية، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

وتحدث وينسلاند عن زيارته لقطاع غزة هذا الأسبوع ليرى بنفسه المأساة التي تتكشف، وللقاء الفرق الأممية التي تعمل بلا كلل وبشجاعة على الأرض، في خضم تحديات جسيمة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، مشيرًا إلى أن ما رآه كان صادماً ومروعاً .

وجدد التأكيد على مدى الحاجة الملحة إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن الرهائن.

وقال وينسلاند إنه سيواصل حث جميع الأطراف المعنية على معالجة العوائق الرئيسية التي تعترض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض، مشددًا على الحاجة إلى المزيد من تدابير السلامة، والمزيد من الأمن والأدوات ونقاط الوصول لتوسيع نطاق المساعدات، وخاصة في الشمال".

وبشأن حل الدولتين، دعا وينيسلاند إلى وضع إطار سياسي محدد زمنياً لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. وخلص المنسق الأممي إلى القول: "يجب أن تتضافر هذه الجهود وتتسارع إذا أردنا الخروج من هذا الكابوس إلى مسار يمكن أن يوفر للفلسطينيين والإسرائيليين فرصة لتحقيق سلام دائم".

وناشد وينسلاند القيام باستجابة جماعية منسقة وشاملة، ليس فقط لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة ولكن أيضا لاستعادة الأفق السياسي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. كما استمع الأعضاء إلى إحاطة من ممثل منظمة أطباء بلا حدود.

--(بترا)

م د/م د/ح أ

22/02/2024 19:45:51