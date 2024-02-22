اتحاد الجمعيات الخيرية للعاصمة: ننتظر صدور تعليمات لنظام الاتحادات لسنة 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- أكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة المحامي الدكتور بركات محمد بركات، أن نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024، أصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وقال بركات في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الاتحادات والجمعيات القائمة دخلت مرحلة تصويب الأوضاع لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وإن الاتحادات تنتظر التعليمات والتوضيحات حول النظام الجديد.

وأشار إلى أن من المتوقع أن يصدر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، التعليمات اللازمة لنفاذ أحكام النظام استنادا إلى المادة 14 منه، والمتعلقة بإصدار تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها، وتعليمات تنظيم الأعمال.

وبين، انه وبحسب أحكام النظام الهيئات الإدارية للاتحادات، أصبحت "هيئات إدارية مؤقتة" بمجرد نفاذ النظام الجديد، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة السجل وفقا لما تنص عليه المادة 11 من النظام، ومن الممكن الطعن في النظام خلال 60 يوماً لدى المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص.

--(بترا)

ح ظ/م د/ح أ

22/02/2024 19:43:44