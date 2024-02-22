اتحاد الجمعيات الخيرية للعاصمة: ننتظر صدور تعليمات لنظام الاتحادات لسنة 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- أكد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة المحامي الدكتور بركات محمد بركات، أن نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024، أصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال بركات في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الاتحادات والجمعيات القائمة دخلت مرحلة تصويب الأوضاع لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وإن الاتحادات تنتظر التعليمات والتوضيحات حول النظام الجديد.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يصدر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، التعليمات اللازمة لنفاذ أحكام النظام استنادا إلى المادة 14 منه، والمتعلقة بإصدار تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها، وتعليمات تنظيم الأعمال.
وبين، انه وبحسب أحكام النظام الهيئات الإدارية للاتحادات، أصبحت "هيئات إدارية مؤقتة" بمجرد نفاذ النظام الجديد، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة السجل وفقا لما تنص عليه المادة 11 من النظام، ومن الممكن الطعن في النظام خلال 60 يوماً لدى المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص.
--(بترا)
ح ظ/م د/ح أ
22/02/2024 19:43:44
MENAFN22022024000117011021ID1107888330
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