الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جورجيا
التاريخ
2/22/2024 2:37:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 22 شباط (بترا)- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جورجيا الصديقة، أرتشيل دزولياشفيلي، كسفير معتمد ومقيم لدى المملكة.
--(بترا)
ص خ/م د/ح أ
22/02/2024 19:40:32
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