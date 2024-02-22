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النائب الزعبي يطالب المجتمع الدولي بالوقوف خلف الملك لحماية الشعب الفلسطيني

2/22/2024 2:36:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط(بترا)- قال النائب فواز الزعبي ان الأردن وقف ومنذ اللحظة الأولى في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أنه اتخذ خطوات سياسية ودبلوماسية، من أجل وقف الحرب وكبح جماح الغطرسة الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد برلماني في الجلسة العامة الـ14 لمؤتمر البرلمان الآسيوي حمل عنوان "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا" والذي انعقد في جمهورية أذربيجان.
وشدد الزعبي، حسب بيان صحفي اليوم الخميس، على أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فالشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض.
وأضاف الزغبي، أن جلالة الملك كشف حجم الإجرام الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث تحدث بصراحة من داخل البيت الأبيض قبل أيام وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن فاضحاً حجم الجرائم الإسرائيلية والتي حاولوا عبر إعلامهم الحاقد دفنها وتحريفها، وتشويه صورة كل من يكشفها.
وطالب الزعبي، المجتمع الدولي بالوقوف خلف جلالة الملك واتخاذ إجراءات تنفيذية لحماية الشعب الفلسطيني، وإقامة السلام العادل والشامل.
وضم الوفد، النواب: جعفر ربابعة وامال البشير واسلام الطبشات وزينب البدول وهادية السرحان وعبير الجبور وروعة الغرابلي ورهق الزواهرة.
--(بترا)
م خ/م ق/ح أ
22/02/2024 19:39:09

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