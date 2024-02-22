النائب الزعبي يطالب المجتمع الدولي بالوقوف خلف الملك لحماية الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط(بترا)- قال النائب فواز الزعبي ان الأردن وقف ومنذ اللحظة الأولى في وجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أنه اتخذ خطوات سياسية ودبلوماسية، من أجل وقف الحرب وكبح جماح الغطرسة الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد برلماني في الجلسة العامة الـ14 لمؤتمر البرلمان الآسيوي حمل عنوان "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا" والذي انعقد في جمهورية أذربيجان.
وشدد الزعبي، حسب بيان صحفي اليوم الخميس، على أن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فالشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض.
وأضاف الزغبي، أن جلالة الملك كشف حجم الإجرام الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث تحدث بصراحة من داخل البيت الأبيض قبل أيام وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن فاضحاً حجم الجرائم الإسرائيلية والتي حاولوا عبر إعلامهم الحاقد دفنها وتحريفها، وتشويه صورة كل من يكشفها.
وطالب الزعبي، المجتمع الدولي بالوقوف خلف جلالة الملك واتخاذ إجراءات تنفيذية لحماية الشعب الفلسطيني، وإقامة السلام العادل والشامل.
وضم الوفد، النواب: جعفر ربابعة وامال البشير واسلام الطبشات وزينب البدول وهادية السرحان وعبير الجبور وروعة الغرابلي ورهق الزواهرة.
--(بترا)
م خ/م ق/ح أ
22/02/2024 19:39:09
MENAFN22022024000117011021ID1107888328
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