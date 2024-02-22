28.5 مليون دينار أرباح بنك الاستثمار العربي قبل الضريبة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- بلغت أرباح بنك الاستثمار العربي الأردني قبل الضريبة العام الماضي نحو 28.5 مليون دينار مقارنة مع 30.4 مليون دينار ارباح لعام 2022.
وذكر البنك في افصاح له على موقع بورصة عمان ، ان صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 20.2 مليون دينار مقارنة مع 19.5 مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.12 دينار للسهم.
وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للعام الماضي إلى 9.8 مليون دينار مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022 والتي بلغت 2.5 مليون دينار.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.537 مليار دينار مرتفعاً مع ما سجلته عام 2022 والبالغة 2.414 مليار دينار.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
22/02/2024 19:36:53
MENAFN22022024000117011021ID1107888327
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