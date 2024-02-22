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28.5 مليون دينار أرباح بنك الاستثمار العربي قبل الضريبة العام الماضي

2/22/2024 2:36:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بلغت أرباح بنك الاستثمار العربي الأردني قبل الضريبة العام الماضي نحو 28.5 مليون دينار مقارنة مع 30.4 مليون دينار ارباح لعام 2022.
وذكر البنك في افصاح له على موقع بورصة عمان ، ان صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 20.2 مليون دينار مقارنة مع 19.5 مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.12 دينار للسهم.
وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للعام الماضي إلى 9.8 مليون دينار مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022 والتي بلغت 2.5 مليون دينار.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.537 مليار دينار مرتفعاً مع ما سجلته عام 2022 والبالغة 2.414 مليار دينار.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
22/02/2024 19:36:53

MENAFN22022024000117011021ID1107888327

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