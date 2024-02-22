500 ألف دينار أرباح العالمية الحديثة لصناعة الزيوت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بلغ إجمالي ربح الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية العام الماضي قرابة 500 ألف دينار مقارنة مع 843 ألف دينار عام 2022 في حين بلغ صافي الأرباح العام الماضي نحو 421 ألف دينار.

وكانـت ربحيـة السـهم دينـار أردني /سـهم 0.07 في 2023 مقارنـة بربحيـة السـهم دينـار أردني /سـهم 0.12.

وأكدت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة أوصى للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

وبلغـت قيمـة صـافي المبيعـات للشـركة للعام الماضي نحو 10.6 مليون دينـار للسـوق المحلي و215 ألف دينـار للتصديـر مقارنـة بــ17.3 مليون دينـار للسـوق المحلي و نحو 904 ألف دينـار للتصديـر للعام 2022.

وأكدت الشركة، أن مسـتوى الأسعار العالميـة للزيـوت النباتيـة في نهايـة عـام 2023 مقارنـة مـع مسـتواها في بدايـة العـام نفسه، فقـد طـرأ انخفـاض بنسـبة 12 بالمئة لزيـت النخيـل بأنواعـه وانخفـاض حوالي 18 بالمئة لزيـت الصويـا، وانخفـاض 23 بالمئة لزيـت دوار الشـمس، وانخفـاض 22 بالمئة لزيـت الـذرة.

وبينت الشركة، أن هناك اسـتمرارا لإغـراق السوق المحلي بالواردات مـن الزيـوت النباتيـة مـن دول تنخفـض فيهـا كلـف الإنتـاج والتشـغيل وتوفـر دعم كبيـر وحمايـة لصادراتهـا وذلـك علـى حسـاب المنتـج الوطنـي والـذي أصبـح غيـر قـادر علـى المنافسـة، بالإضافة إلى اسـتمرار تدفـق زيـوت نباتيـة معبأة وزن 16 كغـم بأسعار منافسـة جـدا ومعفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

22/02/2024 19:35:15

