500 ألف دينار أرباح العالمية الحديثة لصناعة الزيوت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- بلغ إجمالي ربح الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية العام الماضي قرابة 500 ألف دينار مقارنة مع 843 ألف دينار عام 2022 في حين بلغ صافي الأرباح العام الماضي نحو 421 ألف دينار.
وكانـت ربحيـة السـهم دينـار أردني /سـهم 0.07 في 2023 مقارنـة بربحيـة السـهم دينـار أردني /سـهم 0.12.
وأكدت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة أوصى للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.
وبلغـت قيمـة صـافي المبيعـات للشـركة للعام الماضي نحو 10.6 مليون دينـار للسـوق المحلي و215 ألف دينـار للتصديـر مقارنـة بــ17.3 مليون دينـار للسـوق المحلي و نحو 904 ألف دينـار للتصديـر للعام 2022.
وأكدت الشركة، أن مسـتوى الأسعار العالميـة للزيـوت النباتيـة في نهايـة عـام 2023 مقارنـة مـع مسـتواها في بدايـة العـام نفسه، فقـد طـرأ انخفـاض بنسـبة 12 بالمئة لزيـت النخيـل بأنواعـه وانخفـاض حوالي 18 بالمئة لزيـت الصويـا، وانخفـاض 23 بالمئة لزيـت دوار الشـمس، وانخفـاض 22 بالمئة لزيـت الـذرة.
وبينت الشركة، أن هناك اسـتمرارا لإغـراق السوق المحلي بالواردات مـن الزيـوت النباتيـة مـن دول تنخفـض فيهـا كلـف الإنتـاج والتشـغيل وتوفـر دعم كبيـر وحمايـة لصادراتهـا وذلـك علـى حسـاب المنتـج الوطنـي والـذي أصبـح غيـر قـادر علـى المنافسـة، بالإضافة إلى اسـتمرار تدفـق زيـوت نباتيـة معبأة وزن 16 كغـم بأسعار منافسـة جـدا ومعفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
22/02/2024 19:35:15
MENAFN22022024000117011021ID1107888326
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