بني مصطفى ترعى افتتاح مبنى الوقف الخيري لجمعية نور الخير للإغاثة والتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، افتتاح مبنى الوقف الخيري لجمعية نور الخيرية للإغاثة والتنمية.

وقالت خلال الافتتاح، "ونحن نحتفي باليوبيل الفضي لمرور 25 عامًا على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، فإننا نستذكر الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية، التي انعكست على كل القطاعات، ومن بينها القطاع التطوعي".

وأكدّت أنّ الوزارة تعدّ قطاع الجمعيات شريكًا أساسيًا لوزارة التنمية الاجتماعية في برامجها وخدماتها المقدمة للفئات المحتاجة من المجتمع الأردني، و أهمية هذه الشراكة التي انعكست بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة الفئات الضعيفة والهشة، وما حققه قطاع الجمعيات من تقدم كبير.

ولفتت إلى أنّ الوزارة عملت على تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالجمعيات، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مثل التعديلات على قانون الجمعيات ونظام الاتحادات، واليانصيب الخيري، بهدف مأسسة هذا القطاع، وتعزيز نهج الشفافية والحوكمة فيه، وإيجاد آلية لتصنيف الجمعيات، ليصب في خدمة أولويات الدولة.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى دومًا إلى توفير أفضل الخدمات والمساندة والرعاية لهذا القطاع الهام، لتمكينه من القيام بدوره الوطني في خدمة المجتمعات المحلية، والمساهمة بتعزيز المجالات المختلفة.

وبينّت أنه تم إطلاق منصة تكامل، بهدف بناء منصات متعلقة بالحماية الاجتماعية بما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الجمعيات وكفالات الأيتام لمنع الازدواجية وتوخي العدالة في توزيع مواردها على مستحقيها بطريقة سليمة، بهدف شمول أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة والوصول إليهم.

من جهته، أشار الرئيس الفخري للجمعية الدكتور فوزي الحموري إلى أهمية الخدمات التي يقدمها القطاع التطوعي للفئات المحتاجة، والشراكة المستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مستعرضاً الإنجازات التي حققتها الجمعية في غضون سنوات قليلة.

واستعرض مدير الجمعية، محمد إسكندراني، الخدمات التي تقوم بها الجمعية، والمراحل التي أنشأت فيه مبنى الوقف الخيري، وكذلك ما تقوم به من توفير قاعدة بيانات للأسر المستحقة، بهدف الوصول إليها وتقديم الخدمات تبعًا لحاجاتها.

وتجوّلت بني مصطفى في مرافق الجمعية، واستمعت إلى أهم البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية، وخططها المستقبلية.

--(بترا)

ح ظ/م د/ح أ

22/02/2024 19:28:49