حملة زراعية لرش دودة الزرع في بلدة النعيمة بإربد

حملة زراعية لرش دودة الزرع في بلدة النعيمة بإربد
التاريخ
2/22/2024 2:36:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 22 شباط (بترا)- أعلنت مديرية زراعة محافظة اربد اليوم الخميس، عن إطلاق حملة زراعية لرش دودة الزرع في منطقة النعيمة، التابعة للواء بني عبيد وذلك يوم الأحد المقبل 25/2/2024
ودعت المديرية جميع المزارعين الذين لديهم إصابات في محاصيلهم الزراعية إلى مراجعة مديرية الزراعة لتسجيل أسمائهم للبدء برش محاصيلهم الزراعية في المنطقة المذكورة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
22/02/2024 19:24:12
MENAFN22022024000117011021ID1107888324
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