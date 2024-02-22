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حملة زراعية لرش دودة الزرع في بلدة النعيمة بإربد

2/22/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 22 شباط (بترا)- أعلنت مديرية زراعة محافظة اربد اليوم الخميس، عن إطلاق حملة زراعية لرش دودة الزرع في منطقة النعيمة، التابعة للواء بني عبيد وذلك يوم الأحد المقبل 25/2/2024
ودعت المديرية جميع المزارعين الذين لديهم إصابات في محاصيلهم الزراعية إلى مراجعة مديرية الزراعة لتسجيل أسمائهم للبدء برش محاصيلهم الزراعية في المنطقة المذكورة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
22/02/2024 19:24:12

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