إطلاق نوادي البحث عن عمل اسع في جامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 22 شباط (بترا)- أطلق مركز تطوير الأعمال بالتشارك مع مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال في جامعة آل البيت برنامج نوادي البحث عن عمل "اسع".

وأكد مدير مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال حاتم المساعيد، بحضور مدير المشروع خلال افتتاح البرنامج التدريبي "اسع" على استمرار مركز التميز للابتكار في دعم الطلبة من خلال إقامة البرامج التدريبية التي تساهم في بناء القدرات للطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تدريب 25 طالبًا وطالبة من جميع التخصصات لإكسابهم مهارات البحث عن العمل وتطوير قدراتهم لدخول سوق العمل؛ إذ يشتمل البرنامج على إكساب المشاركين بعض المهارات الأساسية، ككتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل والتشبيك ومفهوم الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسويق الذات للوصول إلى تمكين الشباب.

--(بترا)

ه ق/م د/ح أ

22/02/2024 19:23:20