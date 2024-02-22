إطلاق نوادي البحث عن عمل اسع في جامعة آل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 22 شباط (بترا)- أطلق مركز تطوير الأعمال بالتشارك مع مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال في جامعة آل البيت برنامج نوادي البحث عن عمل "اسع".
وأكد مدير مركز التميز للابتكار وريادة الأعمال حاتم المساعيد، بحضور مدير المشروع خلال افتتاح البرنامج التدريبي "اسع" على استمرار مركز التميز للابتكار في دعم الطلبة من خلال إقامة البرامج التدريبية التي تساهم في بناء القدرات للطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تدريب 25 طالبًا وطالبة من جميع التخصصات لإكسابهم مهارات البحث عن العمل وتطوير قدراتهم لدخول سوق العمل؛ إذ يشتمل البرنامج على إكساب المشاركين بعض المهارات الأساسية، ككتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل والتشبيك ومفهوم الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسويق الذات للوصول إلى تمكين الشباب.
--(بترا)
ه ق/م د/ح أ
22/02/2024 19:23:20
MENAFN22022024000117011021ID1107888323
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