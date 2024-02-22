الصناعة والتجارة تعقد ورشة للتعريف بالشراكة الصناعية التكاملية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس الأربعاء، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي، للقطاع الصناعي، في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تضم الأردن ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، هدفت الورشة للتعريف بالشراكة وأهدافها، وعرض المزايا التنافسية للدول، وأبرز المشاريع المشتركة الموقعة بين الأعضاء.
وشارك في الورشة أكثر من 100 مشارك، من 60 شركة صناعية من المغرب والأردن والإمارات والبحرين، في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والأسمدة والكيماويات والصناعات الدوائية وقطاع المعادن والسيارات.
وناقش المشاركون من الأردن مع نظرائهم من الدول المشاركة، الفرص الواعدة في المشاريع المشتركة، فيما أبدت عدد من الشركات رغبتها في عقد مشاريع مشتركة أو الانضمام للمشاريع المعلن عنها، التي تندرج تحت أهداف تكامل سلاسل التوريد بين دول الشراكة وإحلال الواردات والاستثمار الصناعي، وتبادل ونقل المعرفة في المجال الصناعي.
وبدأت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في شهر أيار 2022.
وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوليد المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، والنمو والتنافسية الصناعية.
--(بترا)
ع ن/م د/ح أ
22/02/2024 19:22:17
MENAFN22022024000117011021ID1107888322
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