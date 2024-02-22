الصناعة والتجارة تعقد ورشة للتعريف بالشراكة الصناعية التكاملية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس الأربعاء، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي، للقطاع الصناعي، في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تضم الأردن ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، هدفت الورشة للتعريف بالشراكة وأهدافها، وعرض المزايا التنافسية للدول، وأبرز المشاريع المشتركة الموقعة بين الأعضاء.

وشارك في الورشة أكثر من 100 مشارك، من 60 شركة صناعية من المغرب والأردن والإمارات والبحرين، في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والأسمدة والكيماويات والصناعات الدوائية وقطاع المعادن والسيارات.

وناقش المشاركون من الأردن مع نظرائهم من الدول المشاركة، الفرص الواعدة في المشاريع المشتركة، فيما أبدت عدد من الشركات رغبتها في عقد مشاريع مشتركة أو الانضمام للمشاريع المعلن عنها، التي تندرج تحت أهداف تكامل سلاسل التوريد بين دول الشراكة وإحلال الواردات والاستثمار الصناعي، وتبادل ونقل المعرفة في المجال الصناعي.

وبدأت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في شهر أيار 2022.

وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوليد المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، والنمو والتنافسية الصناعية.

--(بترا)

ع ن/م د/ح أ

22/02/2024 19:22:17