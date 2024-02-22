المجلس الثقافي البريطاني يوقّع شراكة جديدة مع الجامعة الألمانية الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 22 شباط (بترا)- وقّع المجلس الثقافي البريطاني شراكة جديدة مع "الجامعة الألمانية الأردنية" لتقديم وتسجيل اختبارات "الآيلتس".
ووفق بيان صدر عن الجامعة اليوم الخميس، فإن هذه الشراكة تعمل على توسيع نطاق عمل المجلس الثقافي البريطاني في الأرْدُنّ وتعزيز سهولة الوصول إلى اختبارات "الآيلتس" للمتقدمين، ولا سيما في محافظة مادبا.
وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع خطط التوسع الجغرافي للمجلس الثقافي البريطاني، التي تهدف إلى خدمة متقدمي اختبار "الآيلتس" في جميع أنحاء الأرْدُنّ وتوسيع نطاق تواجده لتلبية الاحتياجات التعليمية والمهنية للأفراد في مادبا.
وبموجب هذه الشراكة والتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية يتم إنشاء أول مركز رسمي لتسجيل وإجراء اختبارات "الآيلتس" تابع للمجلس الثقافي البريطاني في مادبا، ما يقرّب اختبارات "الآيلتس" من المجتمع المحلي.
وقالت رئيسة الامتحانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشمال) في المجلس الثقافي البريطاني، أَميرة منّاع، إن اتفاقية التعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية جاءت بهدف توفير إمكانية الوصول إلى اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية الرائد على مستوى العالم ودعم المتعلّمين المرتبطين بالجامعة عبر شبكتها.
من جانبه، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلولي، إن هذه الشراكة تعمل على تعزيز التجربة التعليمية للطلاب والموظفين وتلقي بآثارها الإيجابية على المجتمع المحلي من خلال إنشاء مركز اختبارات "الآيلتس" في الجامعة.
وأضاف، أن الجامعة تفتح أبواب الفرص وتسهّل اكتساب كفاءة اللغة للأفراد الذين يتطلعون إلى متابعة مساعي أكاديمية ومهنية عالمية.
ويعد اختبار "الآيلتس" اختبار اللغة الإنجليزية الوحيد الذي تقبله جميع سلطات الهجرة الرئيسية وتعترف به مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليَا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.
--(بترا)
ج ب/م ق/ح أ
22/02/2024 19:20:43
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