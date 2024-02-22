المجلس الثقافي البريطاني يوقّع شراكة جديدة مع الجامعة الألمانية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 22 شباط (بترا)- وقّع المجلس الثقافي البريطاني شراكة جديدة مع "الجامعة الألمانية الأردنية" لتقديم وتسجيل اختبارات "الآيلتس".

ووفق بيان صدر عن الجامعة اليوم الخميس، فإن هذه الشراكة تعمل على توسيع نطاق عمل المجلس الثقافي البريطاني في الأرْدُنّ وتعزيز سهولة الوصول إلى اختبارات "الآيلتس" للمتقدمين، ولا سيما في محافظة مادبا.

وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع خطط التوسع الجغرافي للمجلس الثقافي البريطاني، التي تهدف إلى خدمة متقدمي اختبار "الآيلتس" في جميع أنحاء الأرْدُنّ وتوسيع نطاق تواجده لتلبية الاحتياجات التعليمية والمهنية للأفراد في مادبا.

وبموجب هذه الشراكة والتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية يتم إنشاء أول مركز رسمي لتسجيل وإجراء اختبارات "الآيلتس" تابع للمجلس الثقافي البريطاني في مادبا، ما يقرّب اختبارات "الآيلتس" من المجتمع المحلي.

وقالت رئيسة الامتحانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشمال) في المجلس الثقافي البريطاني، أَميرة منّاع، إن اتفاقية التعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية جاءت بهدف توفير إمكانية الوصول إلى اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية الرائد على مستوى العالم ودعم المتعلّمين المرتبطين بالجامعة عبر شبكتها.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلولي، إن هذه الشراكة تعمل على تعزيز التجربة التعليمية للطلاب والموظفين وتلقي بآثارها الإيجابية على المجتمع المحلي من خلال إنشاء مركز اختبارات "الآيلتس" في الجامعة.

وأضاف، أن الجامعة تفتح أبواب الفرص وتسهّل اكتساب كفاءة اللغة للأفراد الذين يتطلعون إلى متابعة مساعي أكاديمية ومهنية عالمية.

ويعد اختبار "الآيلتس" اختبار اللغة الإنجليزية الوحيد الذي تقبله جميع سلطات الهجرة الرئيسية وتعترف به مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليَا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

--(بترا)





ج ب/م ق/ح أ

22/02/2024 19:20:43