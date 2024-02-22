2616 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2616طنا، منها 1880طن خضار، و538طن فواكه، و 197طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 35 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والثوم 300 و450 ، والبطاطا بين 25و 35، والبندورة بين 8و 15، والجزر بين 25و 35، والخيار بين 50و 70، والزهرة بين 8و 20، والليمون بين 30و 40، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.

--(بترا)

رح/ ف م/ح أ

22/02/2024 19:18:17