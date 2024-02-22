مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في تاريخه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)-أنهت المؤشرات اليابانية تعاملات جلسة اليوم الخميس عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ أغلق المؤشر فوق مستويات 39 ألف نقطة.
وأغلق المؤشر نيكي تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع 2.1 بالمئة إلى 39098 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفع المؤشر 17 بالمئة هذا العام بعد ارتفاعه 28 بالمئة في 2023، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وأسهمت إصلاحات الشركات في جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة، كما استفاد السوق من موسم أرباح قوي وتراجع الين إلى حوالي 150 ينًا لكل دولار، بجانب التوقعات بأن مصرف اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
22/02/2024 19:17:17
MENAFN22022024000117011021ID1107888319
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