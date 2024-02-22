مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في تاريخه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)-أنهت المؤشرات اليابانية تعاملات جلسة اليوم الخميس عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ أغلق المؤشر فوق مستويات 39 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر نيكي تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع 2.1 بالمئة إلى 39098 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفع المؤشر 17 بالمئة هذا العام بعد ارتفاعه 28 بالمئة في 2023، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وأسهمت إصلاحات الشركات في جذب الأموال الأجنبية الباحثة عن بدائل للأسواق الصينية المتضررة، كما استفاد السوق من موسم أرباح قوي وتراجع الين إلى حوالي 150 ينًا لكل دولار، بجانب التوقعات بأن مصرف اليابان سوف يلتزم بالسياسة النقدية فائقة التيسير لفترة من الوقت.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

22/02/2024 19:17:17