اليرموك تنفذ مشروعاً علمياً حول تطبيقات الزراعة الذكية لمكافحة آفات النخيل

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 22شباط (بترا)- نظمت كلية العلوم في جامعة اليرموك اليوم الخميس، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان"تطبيقات الزراعة الذكية باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار والاستشعار عن بعد لمكافحة آفات النخيل"في مختبر الجيوانفورماتكس التطبيقي، بقسم علوم الأرض والبيئة، بحضور عميد الكلية أمجد الناصر.

وتأتي هذه الورشة ضمن نشاطات مشروع "تمكين تطوير الزراعة في الأرْدُنّ من خلال بناء القدرات في علوم الجيوانفورماتكس" بتمويل من مؤسسة " NUFFIC " الهولندية من خلال جامعة (University of Twente) الهولندية بالشراكة مع جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحوث الزراعية وشركة مزار للروبوتات الذكية.

وأكد مدير المشروع في الأردن- عضو هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم الدكتور مهيب عواودة، أن هذه الورشة تهدف إلى بناء القدرات البحثية والعلمية في مجال الزراعة الذكية والدقيقة من خلال استخدام وتحليل الصور الجوية متعددة الأطياف الملتقطة بواسطة تطبيقات الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة بدون طيار.

وأضاف، أنه تم استخدم مجسات تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، في الورشة التدريبية التي تشمل مواضيع بحثية تطبيقية منها، استخدام المجسات المختلفة عالية الدقة في مجال الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة بدون طيار في التطبيقات الزراعية والبيئية، والتوصيات المتعلقة بكيفية إدراج هذه التقنيات في أنشطة البحث الحالية والمستقبلية والمناهج الجامعية.

وأشار عواودة إلى أن الورشة شارك فيها، 22 متدرباً، بينهم أساتذة من جامعة اليرموك، وباحثين متخصصين من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وطلبة من الدراسات العليا في ذات المجال.

من جهته، قال مدير المشروع في هولندا الدكتور بشار الصادق، من جامعة تونتي، إن الفريق الهولندي تولى إعطاء محاضرات وتدريب للمشاركين المختصين عملياً للتطبيقات المختلفة، باستخدام بيانات الطائرات المسيرة بدون طيار والتي جُمعت من إحدى مزارع النخيل في غور الأردن.

بدورها، أكدت المهندسة لبنى المحاسنة، الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية، أهمية الورشة في تعزيز التوجه نحو تطبيقات الزراعة الذكية في القطاعين الزراعي والبيئي وتعزيز المعرفة التشاركية المؤسسية، إلى جانب تبادل المهارات المتقدمة فيما يتعلق بتطبيقات الاستشعار عن بعد والصور الجوية للطائرات المسيرة.

يذكر، أن الورشة ركزت على محاور تطبيقات الاستشعار عن بعد والصور متعددة الأطياف وأساسيات جمع ومعالجة بيانات الطائرات المسيرة وتحليلها بواسطة البرمجيات المتخصصة، إضافة إلى تطبيقات الطائرات المسيرة في مراقبة زراعة النخيل وآفاته.

--(بترا)





س ع/م ق/ح أ

22/02/2024 19:16:28