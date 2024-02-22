اليرموك تنفذ مشروعاً علمياً حول تطبيقات الزراعة الذكية لمكافحة آفات النخيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22شباط (بترا)- نظمت كلية العلوم في جامعة اليرموك اليوم الخميس، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان"تطبيقات الزراعة الذكية باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار والاستشعار عن بعد لمكافحة آفات النخيل"في مختبر الجيوانفورماتكس التطبيقي، بقسم علوم الأرض والبيئة، بحضور عميد الكلية أمجد الناصر.
وتأتي هذه الورشة ضمن نشاطات مشروع "تمكين تطوير الزراعة في الأرْدُنّ من خلال بناء القدرات في علوم الجيوانفورماتكس" بتمويل من مؤسسة " NUFFIC " الهولندية من خلال جامعة (University of Twente) الهولندية بالشراكة مع جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحوث الزراعية وشركة مزار للروبوتات الذكية.
وأكد مدير المشروع في الأردن- عضو هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم الدكتور مهيب عواودة، أن هذه الورشة تهدف إلى بناء القدرات البحثية والعلمية في مجال الزراعة الذكية والدقيقة من خلال استخدام وتحليل الصور الجوية متعددة الأطياف الملتقطة بواسطة تطبيقات الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة بدون طيار.
وأضاف، أنه تم استخدم مجسات تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، في الورشة التدريبية التي تشمل مواضيع بحثية تطبيقية منها، استخدام المجسات المختلفة عالية الدقة في مجال الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة بدون طيار في التطبيقات الزراعية والبيئية، والتوصيات المتعلقة بكيفية إدراج هذه التقنيات في أنشطة البحث الحالية والمستقبلية والمناهج الجامعية.
وأشار عواودة إلى أن الورشة شارك فيها، 22 متدرباً، بينهم أساتذة من جامعة اليرموك، وباحثين متخصصين من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وطلبة من الدراسات العليا في ذات المجال.
من جهته، قال مدير المشروع في هولندا الدكتور بشار الصادق، من جامعة تونتي، إن الفريق الهولندي تولى إعطاء محاضرات وتدريب للمشاركين المختصين عملياً للتطبيقات المختلفة، باستخدام بيانات الطائرات المسيرة بدون طيار والتي جُمعت من إحدى مزارع النخيل في غور الأردن.
بدورها، أكدت المهندسة لبنى المحاسنة، الباحثة في المركز الوطني للبحوث الزراعية، أهمية الورشة في تعزيز التوجه نحو تطبيقات الزراعة الذكية في القطاعين الزراعي والبيئي وتعزيز المعرفة التشاركية المؤسسية، إلى جانب تبادل المهارات المتقدمة فيما يتعلق بتطبيقات الاستشعار عن بعد والصور الجوية للطائرات المسيرة.
يذكر، أن الورشة ركزت على محاور تطبيقات الاستشعار عن بعد والصور متعددة الأطياف وأساسيات جمع ومعالجة بيانات الطائرات المسيرة وتحليلها بواسطة البرمجيات المتخصصة، إضافة إلى تطبيقات الطائرات المسيرة في مراقبة زراعة النخيل وآفاته.
--(بترا)
س ع/م ق/ح أ
22/02/2024 19:16:28
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