الوحدات يتعاقد مع حارس المرمى الجعيدي
التاريخ
2/22/2024 2:36:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا) - تعاقد نادي الوحدات اليوم الخميس، مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم احمد الجعيدي، لتمثيل فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.
وجاء التعاقد مع الجعيدي، بعد أن نجح الحارس في فسخ عقده مع نادي شباب الأردن الذي لعب في صفوفه خلال الفترة الماضية.
ويعتبر الجعيدي من حراس المرمى الشباب الذين أثبتوا حضوراً لافتا في الفترة الماضية، ما جعله ضمن صفوف المنتخبين الأول والأولمبي.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ح أ
22/02/2024 19:14:16
MENAFN22022024000117011021ID1107888317
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