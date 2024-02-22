الوحدات يتعاقد مع حارس المرمى الجعيدي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) - تعاقد نادي الوحدات اليوم الخميس، مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم احمد الجعيدي، لتمثيل فريق كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع الجعيدي، بعد أن نجح الحارس في فسخ عقده مع نادي شباب الأردن الذي لعب في صفوفه خلال الفترة الماضية.

ويعتبر الجعيدي من حراس المرمى الشباب الذين أثبتوا حضوراً لافتا في الفترة الماضية، ما جعله ضمن صفوف المنتخبين الأول والأولمبي.

--(بترا)

خ خ/ ف م/ح أ

22/02/2024 19:14:16