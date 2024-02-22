Thursday, 22 February 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

2/22/2024 2:36:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 22 شباط (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، اليوم الخميس، إن العقوبات البريطانية الجديدة تستهدف شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" الترسانة الروسية من الأسلحة.
وأضاف البيان، أن هذه العقوبات الأخيرة "تأتي بمناسبة ذكرى مرور عامين على "الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا وتظهر دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، إن "الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني"، مشيرًا إلى أن العقوبات تحرم روسيا من الموارد التي تحتاجها بشدّة لتمويل حربها المتعثّرة"، بحسب البيان.
--(بترا)
ر ش/اح/م د/ح أ
22/02/2024 19:13:07

MENAFN22022024000117011021ID1107888316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث