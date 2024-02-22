بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 شباط (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، اليوم الخميس، إن العقوبات البريطانية الجديدة تستهدف شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" الترسانة الروسية من الأسلحة.

وأضاف البيان، أن هذه العقوبات الأخيرة "تأتي بمناسبة ذكرى مرور عامين على "الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا وتظهر دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، إن "الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني"، مشيرًا إلى أن العقوبات تحرم روسيا من الموارد التي تحتاجها بشدّة لتمويل حربها المتعثّرة"، بحسب البيان.

--(بترا)

ر ش/اح/م د/ح أ

22/02/2024 19:13:07