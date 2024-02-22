بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 شباط (بترا)- أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، اليوم الخميس، إن العقوبات البريطانية الجديدة تستهدف شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى "تقليص" الترسانة الروسية من الأسلحة.
وأضاف البيان، أن هذه العقوبات الأخيرة "تأتي بمناسبة ذكرى مرور عامين على "الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا وتظهر دعم المملكة المتحدة الثابت لأوكرانيا".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، إن "الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني"، مشيرًا إلى أن العقوبات تحرم روسيا من الموارد التي تحتاجها بشدّة لتمويل حربها المتعثّرة"، بحسب البيان.
--(بترا)
ر ش/اح/م د/ح أ
22/02/2024 19:13:07
MENAFN22022024000117011021ID1107888316
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