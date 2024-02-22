سبعة شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة

غزة 22 شباط (بترا)- استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، نتيجة استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، إثناء نزوحهم إلى جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب المناطق الغربية لخان يونس. --(بترا) أ ش/م د/ح أ 22/02/2024 19:11:45

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