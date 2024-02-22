سبعة شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة

سبعة شهداء وجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي غرب غزة
التاريخ
2/22/2024 2:36:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 شباط (بترا)- استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، نتيجة استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، إثناء نزوحهم إلى جنوب قطاع غزة.
من جهة أخرى، أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، النار صوب المناطق الغربية لخان يونس.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
22/02/2024 19:11:45
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