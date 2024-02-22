مصر تجدد رفضها لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 شباط (بترا)- أكدت مصر مجدداً رفضها القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم الخميس نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن تلك العمليات ستؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وتشكل تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار في المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم إلى أن الوزير شكري، حذر كذلك من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب كارثة إنسانية محققة.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

22/02/2024 19:10:23