مصر تجدد رفضها لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 22 شباط (بترا)- أكدت مصر مجدداً رفضها القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم الخميس نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن تلك العمليات ستؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وتشكل تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار في المنطقة.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم إلى أن الوزير شكري، حذر كذلك من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب كارثة إنسانية محققة.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
22/02/2024 19:10:23
MENAFN22022024000117011021ID1107888314
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