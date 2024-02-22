Thursday, 22 February 2024 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تجدد رفضها لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

2/22/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 22 شباط (بترا)- أكدت مصر مجدداً رفضها القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم الخميس نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن تلك العمليات ستؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وتشكل تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار في المنطقة.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم إلى أن الوزير شكري، حذر كذلك من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب كارثة إنسانية محققة.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
22/02/2024 19:10:23

MENAFN22022024000117011021ID1107888314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث