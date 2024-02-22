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بحث تعزيز التعاون بين جامعة آل البيت ومكتب الإفتاء العماني

2/22/2024 2:36:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 22 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير و فضيلة مدير دائرة اللجان بالعلاقات الخارجية بمكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الحليلي، اليوم الخميس، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد نصير خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والسلطنة وحِرص قيادة البلدين الدائم على تعميق أواصر التعاون المشترك، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه رئاسة الجامعة لوحدة الدراسات العمانية.
واستعرض الإنجازات التي حققتها الوحدة منذ تأسيسها في عام 1998 من عقد الندوات و المؤتمرات وطباعة أعمالها، مبينًا أن الوحدة في تطور مستمر حيث تم استحداث جائزة البحوث العمانية والمنحة العمانية؛ مما يوسع دائرة عمل الوحدة، ويسهم بالتعريف بالموروث العماني التاريخي والحضاري والثقافي.
وأكد الحليلي، الشراكة المتميزة التي تجمع بين مكتب الإفتاء وجامعة آل البيت، مستعرضا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الخامس عشر (التراث السياسي عند العمانيين: بين التنظير والتطبيق) المنوي عقده في السادس من أيار القادم بالشراكة بين الجامعة ومكتب الإفتاء.
--(بترا)
ه ق/م د/ح أ
22/02/2024 19:08:49

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