بحث تعزيز التعاون بين جامعة آل البيت ومكتب الإفتاء العماني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 22 شباط (بترا)- بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير و فضيلة مدير دائرة اللجان بالعلاقات الخارجية بمكتب الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الحليلي، اليوم الخميس، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد نصير خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة والسلطنة وحِرص قيادة البلدين الدائم على تعميق أواصر التعاون المشترك، لافتًا إلى الاهتمام الخاص الذي توليه رئاسة الجامعة لوحدة الدراسات العمانية.
واستعرض الإنجازات التي حققتها الوحدة منذ تأسيسها في عام 1998 من عقد الندوات و المؤتمرات وطباعة أعمالها، مبينًا أن الوحدة في تطور مستمر حيث تم استحداث جائزة البحوث العمانية والمنحة العمانية؛ مما يوسع دائرة عمل الوحدة، ويسهم بالتعريف بالموروث العماني التاريخي والحضاري والثقافي.
وأكد الحليلي، الشراكة المتميزة التي تجمع بين مكتب الإفتاء وجامعة آل البيت، مستعرضا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الخامس عشر (التراث السياسي عند العمانيين: بين التنظير والتطبيق) المنوي عقده في السادس من أيار القادم بالشراكة بين الجامعة ومكتب الإفتاء.
--(بترا)
ه ق/م د/ح أ
22/02/2024 19:08:49
MENAFN22022024000117011021ID1107888313
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