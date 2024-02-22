17 مليون دينار أرباح البنك التجاري قبل الضريبة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- بلغت أرباح البنك التجاري الأردني قبل الضريبة العام الماضي نحو 17 مليون دينار مقارنة مع 18 مليون دينار لعام 2022.
وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان، أن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 11.4 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.96 دينار للسهم مقارنة مع 0.95 دينار للسهم عام 2022.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 1.377 مليار دينار مرتفعاً عما سجلته عام 2022 والبالغة 1.364 مليار دينار.
--(بترا)
رش/م ق/اح
22/02/2024 18:55:21
MENAFN22022024000117011021ID1107888311
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