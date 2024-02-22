Thursday, 22 February 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17 مليون دينار أرباح البنك التجاري قبل الضريبة العام الماضي

2/22/2024 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بلغت أرباح البنك التجاري الأردني قبل الضريبة العام الماضي نحو 17 مليون دينار مقارنة مع 18 مليون دينار لعام 2022.

وذكر البنك في إفصاح له على موقع بورصة عمان، أن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 11.4 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار.

وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.96 دينار للسهم مقارنة مع 0.95 دينار للسهم عام 2022.

وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 1.377 مليار دينار مرتفعاً عما سجلته عام 2022 والبالغة 1.364 مليار دينار.

--(بترا)


رش/م ق/اح

22/02/2024 18:55:21

MENAFN22022024000117011021ID1107888311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث