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مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 695500 مسافر الشهر الماضي

2/22/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 695504 مسافرين خلال كانون الثاني الماضي، مسجلا زيادة نسبتها 2.8 بالمئة مقارنة بإحصائيات عام 2023.
ووفقا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي استقبل المطار أيضا 5767 حركة، بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة، وتعامل مع 6407 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشكل ارتفاعا نسبته 34.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
و قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي في بيان، "شهد الشهر الأول من العام الحالي تحسنا بإحصائيات المسافرين، ما يؤكد مكانة الأردن بوصفه وجهة ترحيبية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.
واكد، أهمية بذل الجهود لتعزيز أرقام حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتوسيع شبكات شركات الطيران والوجهات الخاصة وتنويعها، مشيرا إلى ان الهدف الراسخ، هو تقديم خدمات عالية المستوى وبما يضمن استمتاع المسافرين بتجربة سفر استثنائية تشعرهم وكأنهم في بيوتهم.
--(بترا)
ن ش/م ق/اح
22/02/2024 18:37:48

MENAFN22022024000117011021ID1107888310

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