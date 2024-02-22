الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- حقق الأردن تقدما ملحوظا بنتائج القيمة الإجمالية لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقّالة لعام 2023، بنتيجة نضج بلغت 64 بالمئة، مرتفعة عن عام 2022 بنسبة 5 بالمئة والتي بلغت آنذاك 59 بالمئة.

كما حافظ الأردن حسب التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على المركز الخامس عربيا في الترتيب العام للمؤشر، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فعُمان، فالأردن.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، يُصنّف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة 17دولة بناءً على مدى نضج 84 خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة ركائز رئيسية هي "توافر الخدمة وتطوّرها" التي تُمثل جانب العرض للخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة "استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها" التي تُمثل جانب الطلب على الخدمات الحكومية الإلكترونية، وركيزة "الوصول إلى الجمهور" التي تُمثل جانب إدماج هذه الخدمات.

ويُقصد بنضوج الخدمات الإلكترونية وفق المؤشر، أن تكون الخدمة مرقمنة بجميع مراحلها ومُرفقة بحملات تسويق وتوعية بشأن استخدامها، وأن يستخدمها الأفراد ومؤسسات الأعمال على نحوٍ سليم مع إتاحة أدوات الدعم والتواصل المباشر لهم.

وحقق الأردن تقدما في جميع ركائز المؤشر الأساسية، حيث حصل في ركيزة "توافر الخدمة وتطوّرها" على نسبة نضج بلغت 70.02 بالمئة بنسبة زيادة مميزة عن عام 2022 بلغت (+7.34) بالمئة وحقّق في ركيزة "استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها" نسبة نضج بلغت 57.36 بالمئة بنسبة ارتفاع عن عام 2022 (+1.27) بالمئة، فيما سجّلت نسبة نضج ركيزة "الوصول إلى الجمهور" 66.09 بالمئة بنسبة ارتفاع عن عام 2022 بلغت (+6.29) بالمئة.

وأكد التقرير ان ارتفاع نتيجة الأردن في المؤشر الإجمالي لنضوج الخدمات الالكترونية لعام 2023 والوصول إلـى مسـتوى نضوج متقـدم لهذه الخدمـات، جاء نظرا للتقـدم الحاصـل فـي معظم مؤشـرات الأداء الرئيسـية خاصة في مستوى تطور الخدمات عبر النقال، وتوفر اللغات على البوابة الالكترونية، وتوفر وسيلة لجمع آراء المستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، وصيغة تقديم البيانات المفتوحة، ومستوى استخدام خدمات المؤشر عبر البوابة الإلكترونية، ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، وتوافر أدوات التواصل ودعم الأفراد.

-- (بترا)





غ ح/اح









22/02/2024 18:09:35