وزير التربية يبحث ووزير التنمية الكندي التعاون التعليمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تعزيز التعاون بين الاردن وكندا في عدد من المجالات خاصة المجال التعليمي.
وأكد محافظة خلال استقباله بمكتبه اليوم الخميس الوزير حسين بحضور السفير الكندي في عمان طارق خان، عمق علاقات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الصديقين، مستعرضا الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني الذي يحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين.
وبين أن الوزارة عقدت اتفاقًا مع شركة بيرسون لتطبيق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن الاتفاقية تضمنت تطبيق 6 تخصصات هذا العام، سيتبعها التوسع في تنفيذ 4 تخصصات أخرى العام الدراسي المقبل وبما يلبي احتياجات سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.
وثمن محافظة الدعم الذي تقدمه الحكومة والشعب الكندي لقطاع التعليم في الأردن، متطلعا الى المزيد من الدعم والتعاون لتمكين الوزارة من تحقيق أهدافها التنموية، خاصة ما يتعلق بتطوير التعليم المهني، واستحداث مدارس مهنية جديدة متخصصة.
من جانبه، أشار الوزير الكندي إلى الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين والمستندة إلى تاريخ عريق من التعاون البناء، مؤكدًا استمرار الحكومة الكندية بدعم البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة.
وحضر اللقاء، رئيس وحدة التنسيق التنموي في الوزارة الدكتورة خولة حطاب، ومدير برامج التطوير في السفارة الكندية في عمان سايمون سونكل، سكرتير أول التطوير في السفارة.
--(بترا)
ع س/م ق/اح
22/02/2024 17:56:56
MENAFN22022024000117011021ID1107888308
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