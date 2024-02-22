وزير التربية يبحث ووزير التنمية الكندي التعاون التعليمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تعزيز التعاون بين الاردن وكندا في عدد من المجالات خاصة المجال التعليمي.

وأكد محافظة خلال استقباله بمكتبه اليوم الخميس الوزير حسين بحضور السفير الكندي في عمان طارق خان، عمق علاقات التعاون الثنائي التي تجمع البلدين الصديقين، مستعرضا الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة، لا سيما خطة تطوير التعليم المهني الذي يحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين.

وبين أن الوزارة عقدت اتفاقًا مع شركة بيرسون لتطبيق برنامج (BTEC) في مدارسها المهنية، موضحًا أن الاتفاقية تضمنت تطبيق 6 تخصصات هذا العام، سيتبعها التوسع في تنفيذ 4 تخصصات أخرى العام الدراسي المقبل وبما يلبي احتياجات سوق العمل الأردني والإقليمي والعالمي من الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة.

وثمن محافظة الدعم الذي تقدمه الحكومة والشعب الكندي لقطاع التعليم في الأردن، متطلعا الى المزيد من الدعم والتعاون لتمكين الوزارة من تحقيق أهدافها التنموية، خاصة ما يتعلق بتطوير التعليم المهني، واستحداث مدارس مهنية جديدة متخصصة.

من جانبه، أشار الوزير الكندي إلى الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين والمستندة إلى تاريخ عريق من التعاون البناء، مؤكدًا استمرار الحكومة الكندية بدعم البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة.

وحضر اللقاء، رئيس وحدة التنسيق التنموي في الوزارة الدكتورة خولة حطاب، ومدير برامج التطوير في السفارة الكندية في عمان سايمون سونكل، سكرتير أول التطوير في السفارة.

--(بترا)

ع س/م ق/اح

22/02/2024 17:56:56