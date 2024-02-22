رئيس الوزراء يستقبل وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار العُماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان الشَّقيقة قيس بن محمَّد اليوسف والوفد المرافق له.

وأكَّد رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السَّقَّاف، والسَّفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرَّحمن العجيلي، المكانة الخاصَّة التي تحظى بها سلطنة عُمان لدى الأردن، والتي تجسِّدها العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين والشَّعبين الشَّقيقين والقيادتين الحكيمتين جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأشار الخصاونة إلى أهميَّة البناء على نتائج الزِّيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى سلطنة عُمان الشَّقيقة ولقائه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ من أجل توسيع آفاق التَّعاون والتَّبادُل وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشَّقيقين، مشيداً بجهود فريق العمل الأردني – العُماني الذي يتابع مخرجات هذه الزِّيارة وبلورتها بصورة اتِّفاقات تشمل عدداً من المجالات ذات الأهميَّة.

كما أكَّد رئيس الوزراء ترحيب الأردن بالاستثمارات العُمانيَّة وتطلُّعه لأن يكون الأردن وجهة استثماريَّة للصَّندوق الاستثماري العُماني، مستعرضاً في هذا الصَّدد الإجراءات التَّشريعيَّة والإداريَّة التي اتَّخذتها الحكومة من أجل تنظيم البيئة الاستثماريَّة والتي تتضمَّن منح العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار كمحرِّك أساسي للنموّ الاقتصادي، الذي يُعتبر من أهمّ مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.

بدوره، أعرب وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمَّد اليوسف عن تقديره لمواقف الأردن الثَّابتة والرَّاسخة على مدى عقود، واعتزازه بالعلاقات التَّاريخيَّة والأخويَّة بين سلطنة عُمان والأردن، مؤكِّداً الحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بناءً على التَّوجيهات السَّامية لقيادتيّ البلدين الحكيمتين، خلال الزِّيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى سلطنة عُمان.

وأشاد اليوسف بالخطوات الاقتصاديَّة التي اتَّخذها الأردن خلال السَّنوات الأخيرة، وفي مقدِّمتها إطلاق رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تضمَّنته من مستهدفات واضحة وخطوات جادَّة لجذب الاستثمار وتوفير فرص التَّشغيل.

وأكَّد الوزير العُماني وجود العديد من القواسم المشتركة وأُطر التَّكامل التي يُمكن العمل عليها لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشَّقيقين، لافتاً إلى أنَّ زيارته إلى الأردن تتخلَّلها إجراء زيارات لشركات كُبرى وجهات عامَّة وخاصَّة للاستفادة من الفرص المتاحة.

--(بترا)





ع ق/اح

22/02/2024 17:55:49