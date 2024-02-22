جلسة حول الترتيبات التيسيريّة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة نقاشية حول "الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي وذوات الإعاقة في الأماكن العامة".

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات نقاشية يعقدها المركز لتطوير منهجية التقرير السنوي وشموليتها لتسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي قابل للتطبيق.

وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يسعى الى تطوير منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير.

وناقشت الجلسة من منظور حقوقي مفهوم الترتيبات التيسيرية، وامتداد هذا المفهوم الشمولي لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم، إضافة الى استعراض الخطط قيد التنفيذ والمستقبلية وأبرز التحديات.

وخلصت الجلسة إلى مجموعة توصيات ومخرجات في الإطار التشريعي والبُنى التحتية التي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

وشارك في الجلسة النقاشية العين آسيا ياغي، وممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبنك المركزي الأردني، وأمانة عمان الكبرى.

--(بترا)

ه ع / ف م/اح

22/02/2024 17:30:43