جلسة حول الترتيبات التيسيريّة لذوي الإعاقة في الأماكن العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة نقاشية حول "الترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي وذوات الإعاقة في الأماكن العامة".
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات نقاشية يعقدها المركز لتطوير منهجية التقرير السنوي وشموليتها لتسليط الضوء على التحديات الميدانية ومناقشتها ومعالجتها بمنهج علمي واقعي قابل للتطبيق.
وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يسعى الى تطوير منهجية الرصد الميداني واستقبال الشكاوى وتحليلها ومعالجتها، والاستئناس بالبحوث والدراسات العلمية بموجب المنهجية المعتمدة في إعداد التقارير.
وناقشت الجلسة من منظور حقوقي مفهوم الترتيبات التيسيرية، وامتداد هذا المفهوم الشمولي لتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم، إضافة الى استعراض الخطط قيد التنفيذ والمستقبلية وأبرز التحديات.
وخلصت الجلسة إلى مجموعة توصيات ومخرجات في الإطار التشريعي والبُنى التحتية التي سيتولى المركز بحثها ودراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
وشارك في الجلسة النقاشية العين آسيا ياغي، وممثلو المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبنك المركزي الأردني، وأمانة عمان الكبرى.
--(بترا)
ه ع / ف م/اح
22/02/2024 17:30:43
MENAFN22022024000117011021ID1107888306
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