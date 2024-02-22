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الاتحاد والأردني الكويتي يدرسان الاندماج

2/22/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا)- بدأ بنكا الاتحاد والأردني الكويتي مناقشات لتقييم فكرة الإندماج بينهما.
وقال بنك الاتحاد، في إفصاح له على موقع بورصة عمان الإلكتروني اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالموافقة المبدئية على الدخول في مباحثات مع البنك الأردني الكويتي، لتقييم فكرة اندماج البنكين، واتخاذ الإجراءات بشأن الدراسات الفنية والمالية والقانونية في الوقت المناسب، منوها إلى أن "الموضوع ما يزال في مرحلة التباحث المبدئي، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أية معلومة جوهرية بما يتوافق مع التعليمات المشار إليها".
من جهته، أكد البنك الأردني الكويتي، ما ذهب إليه بنك الاتحاد في إفصاح مماثل، أورد فيه أن "مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، قرر الموافقة على البدء بإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم فكرة الاندماج مع بنك الاتحاد ليتم بناء عليها اتخاذ القرار المناسب".
وأوضح الافصاح، أنه والتزاما من البنك بأعلى معايير الشفافية، "تم الإفصاح عن ذلك في هذه المرحلة المبكرة، مع التأكيد على أن "الموضوع ما يزال في مرحلة الدراسات المبدئية، وسيتم الافصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها مستقبلا".
--(بترا)
رش/ ف م/اح
22/02/2024 17:40:32

MENAFN22022024000117011021ID1107888305

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