الاتحاد والأردني الكويتي يدرسان الاندماج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا)- بدأ بنكا الاتحاد والأردني الكويتي مناقشات لتقييم فكرة الإندماج بينهما.
وقال بنك الاتحاد، في إفصاح له على موقع بورصة عمان الإلكتروني اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بالموافقة المبدئية على الدخول في مباحثات مع البنك الأردني الكويتي، لتقييم فكرة اندماج البنكين، واتخاذ الإجراءات بشأن الدراسات الفنية والمالية والقانونية في الوقت المناسب، منوها إلى أن "الموضوع ما يزال في مرحلة التباحث المبدئي، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أية معلومة جوهرية بما يتوافق مع التعليمات المشار إليها".
من جهته، أكد البنك الأردني الكويتي، ما ذهب إليه بنك الاتحاد في إفصاح مماثل، أورد فيه أن "مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، قرر الموافقة على البدء بإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لتقييم فكرة الاندماج مع بنك الاتحاد ليتم بناء عليها اتخاذ القرار المناسب".
وأوضح الافصاح، أنه والتزاما من البنك بأعلى معايير الشفافية، "تم الإفصاح عن ذلك في هذه المرحلة المبكرة، مع التأكيد على أن "الموضوع ما يزال في مرحلة الدراسات المبدئية، وسيتم الافصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها مستقبلا".
--(بترا)
رش/ ف م/اح
22/02/2024 17:40:32
MENAFN22022024000117011021ID1107888305
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