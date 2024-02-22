البحوث الزراعية يطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين للزراعة في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 شباط (بترا) علا عبيدات- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بالشراكة مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين، في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وأشار مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إلى أهمية الأمن الغذائي المتزايدة، لافتا إلى تركيز المملكة على القطاع الزراعي من خلال الاهتمام الملكي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.
وبين مندوب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس يحيى بني خلف، أن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، مشيرا الى أن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين وتبني أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم من التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.
وبيّن أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها شريطة أن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.
وأشار إلى أن الحملة الإعلامية ستشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين في الأقاليم الثلاثة، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية، الجمعيات التعاونية والبيئية، مؤسسة الإقراض الزراعي، غرفة صناعة عمان، مديريات الزراعة في المحافظات، نقابة المهندسين، الاتحاد العام للمزارعين، القطاع الخاص، مجالس اللامركزية في المحافظات، المزارعين الرياديين، أعضاء حاضنة الابتكار الزراعي، وجميع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، أكد نائب مدير عام جائزة الحسين للإبداع والتفوق فائق حجازين، أهمية القطاع الزراعي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن القطاع يواجه مشاكل وتحديات أهمها تذبذب كميات الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.
وقال، إن رؤية الصندوق تلتقي مع أهداف المركز الوطني وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة له، ومن هنا جاءت فكرة هذه الجائزة لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.
وبين حجازين أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية، ودعم الشركات الناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال، حيث تم إطلاق الجوائز في ثلاثة حقول هي الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني والمياه والبيئة.
وأشار الى أن صندوق الحسين سيقدم الدعم المالي للجائزة التي تتضمن ثلاثة مستويات لكل حقل، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف دينار.
وبحسب حجازين تتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان وتطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، وذلك لضمان تنفيذها وتطويرها لتصبح مشاريع تجارية ناجحة.
--(بترا)
ع ع/ ف م/اح
22/02/2024 17:28:05
MENAFN22022024000117011021ID1107888304
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