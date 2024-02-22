البحوث الزراعية يطلق الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين للزراعة في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 22 شباط (بترا) علا عبيدات- أطلق المركز الوطني للبحوث الزراعية بالشراكة مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الإعلامية لجوائز صندوق الحسين، في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وأشار مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إلى أهمية الأمن الغذائي المتزايدة، لافتا إلى تركيز المملكة على القطاع الزراعي من خلال الاهتمام الملكي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.

وبين مندوب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية المهندس يحيى بني خلف، أن الرؤية الملكية السامية في التحديث الاقتصادي تشكل خارطة طريق لتوظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي، مشيرا الى أن فكرة الجائزة تتوافق مع رسالة المركز لتأهيل الرياديين والمبدعين وتبني أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكّنهم من التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى مالكين لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وبيّن أن الجائزة تستهدف أصحاب الأفكار الريادية والشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع الابتكارية والإبداعية، ومستخدمي التقنيات الحديثة في التطوير، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مع قابلية تطبيقها وتنفيذها شريطة أن تكون ذات جدوى اقتصادية ومستدامة وتسهم في تعزيز حماية البيئة.

وأشار إلى أن الحملة الإعلامية ستشمل جميع مناطق المملكة من خلال لقاءات ينظمها المركز مع صندوق الحسين في الأقاليم الثلاثة، وتستهدف الجامعات الحكومية والخاصة، المؤسسات التعاونية، الجمعيات التعاونية والبيئية، مؤسسة الإقراض الزراعي، غرفة صناعة عمان، مديريات الزراعة في المحافظات، نقابة المهندسين، الاتحاد العام للمزارعين، القطاع الخاص، مجالس اللامركزية في المحافظات، المزارعين الرياديين، أعضاء حاضنة الابتكار الزراعي، وجميع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أكد نائب مدير عام جائزة الحسين للإبداع والتفوق فائق حجازين، أهمية القطاع الزراعي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية في المملكة، كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستدامتها، مشيرا إلى أن القطاع يواجه مشاكل وتحديات أهمها تذبذب كميات الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية.

وقال، إن رؤية الصندوق تلتقي مع أهداف المركز الوطني وحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التابعة له، ومن هنا جاءت فكرة هذه الجائزة لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن.

وبين حجازين أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأفكار والمشاريع الريادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي واحتضانها وتطويرها إلى مشاريع تطبيقية، ودعم الشركات الناشئة وتشبيكها مع خدمات دعم المشاريع ومسرعات الأعمال، حيث تم إطلاق الجوائز في ثلاثة حقول هي الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني والمياه والبيئة.

وأشار الى أن صندوق الحسين سيقدم الدعم المالي للجائزة التي تتضمن ثلاثة مستويات لكل حقل، تبلغ قيمة الجائزة الأولى 7 آلاف دينار، والثانية 5 آلاف والثالثة 3 آلاف دينار.

وبحسب حجازين تتوزع الجائزة بين مكافأة مالية ودعم مالي وتقني لاحتضان وتطوير المشروع في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني لمدة سنتين، وذلك لضمان تنفيذها وتطويرها لتصبح مشاريع تجارية ناجحة.

--(بترا)





ع ع/ ف م/اح

22/02/2024 17:28:05